معرفش إن كتكوت حلو كده.. محمد سعد يعلق على تقليد نادين نجيم له

نشر الفنان محمد سعد فيديو للنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، وهي تقلد شخصيته في فيلم "كتكوت"، خلال لقائها مع الإعلامية "مني الشاذلي" عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وعلق محمد سعد علي الفيديو قائلًا: "يانادين ياقمر انا معرفش ان كتكوت حلو كده صبح صبح ع القمر 🌹".



يذكر أن نادين نجيم قلدت الفنان محمد سعد في فيلم كتكوت ومثلت العديد من مشاهد الفيلم علي الهواء بشكل أثار الضحكات.. قائلة: بحب محمد سعد جداً بموت فيه".



ويُعرض حاليا للنجم محمد سعد مسرحية "اللمبى في الجاهلية" خلال فعاليات موسم الرياض، ويشارك في المسرحية سامى مغاورى ومى سليم وويزو وطاهر أبو ليلة وحسن عبد الفتاح ومنير مكرم وإخراج تامر كرم.

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