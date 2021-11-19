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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي لترشيد المضادات الحيوية بالغربية

الاحتفال باليوم العالمي
الاحتفال باليوم العالمي لرشيد المياه

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتقديم التوعية والاستخدام الرشيد والأمثل للدواء وإيمانا منه بدور الصيدلى الاكلينيكي فى نشر الوعى الصحى بين اعضاء الكادر الطبى وبين العامه وتزامنا مع احتفال منظمة الصحه العالميه بالاسبوع العالمى للمضادات الحيويه 2021 والذى يهدف إلى زيادة الوعى بمقاومة المضادات الحيويه واذكاء الوعى بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

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نظمت إدارة الصيدلة بمديرية الصحه بالغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل ، أولى فعاليات الإحتفال بالاسبوع  العالمي للمضادات الحيويه وتقديم محاضرات توعوية للأطباء عن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتوعية المرضى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيويه ومخاطر سوء الاستعمال وذلك عن طريق استخدام وسائل العرض والايضاح المختلفه مثل الفلايرات والبانرات والمجسمات وقد تم عمل مسابقات مع المرضى من خلال تقديم اسئله ونصائح وتوزيع هدايا

فقد قامت الدكتوره منى شبل مدير التفتيش الصيدلى وتحت اشراف تفتيش الصيدلة الإكلينيكية الدكتور  عبدالله هلالى والدكتورة  فاطمة أبو سعدة بتقديم محاضرات توعوية عن مخاطر استخدام المضادات الحيوية و بمشاركة اقسام الصيدله الاكلينيكية بمستشفيات( زفتى العام - حميات زفتى - بسيون المركزى - حميات بسيون - صدر طنطا - السنطه المركزى - سمنود المركزى - المنشاوى العام - المحله العام - ابيار المركزى) يوم الاربعاء 17/11/2021

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كما تقدم وكيل الوزارة ، بالتحية والتقدير لجميع صيادلة الغربية الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير منظومة  الدواء، وتيسير حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية.

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