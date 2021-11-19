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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرباعية الدولية تؤكد أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع حل الدولتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط أهمية اتخاذ خطوات بناءة لدفع حل الدولتين قدما، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وإجراءات منظمات المجتمع المدني.

واجتمع مبعوثو اللجنة التي تضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة في أوسلو عقب الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC).

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واتفقوا على العمل من أجل حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ومواصلة المشاورات مع الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعربت "الرباعية الدولية" في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء التطورات في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة في الضفة الغربية، والشروع ببناء وحدات استيطانية جديدة، والأزمة المالية التي لا يمكن تحملها داخل السلطة الفلسطينية.

ودعت جميع الأطراف لاتخاذ خطوات إضافية لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، مشددة على ضرورة تجنب الخطوات الأحادية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض آفاق السلام.

وأشارت إلى الحاجة الملحة لمعالجة الوضع الهش في غزة - بدعم من جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك في المنطقة من خلال ضمان استمرار الجهود الإنسانية وتيسير وصول وحركة الأشخاص والبضائع.
 

إسرائيل الاتحاد الأوروبي روسيا الأمم المتحدة الرباعية الدولية حل الدولتين السلطة الفلسطينية وحدات استيطانية

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