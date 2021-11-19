سيد معوض: معلول أفضل من جلبيرتو

أكد سيد معوض نجم المنتخب الوطني الأسبق أن التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي أفضل من الأنجولي جلبرتو.



وقال معوض عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن شون رايت فيليبس نجم إنجلترا أصعب جناح واجهه في مسيرته موضحاً أن مواجهة زامبروتا أصعب من داني ألفيس.



وأشار إلى أن حسن شحاتة مدرب المنتخب الأسبق أفضل مدرب في مسيرته موضحاً أن أصعب هزيمة كانت الخسارة أمام الجزائر بنتيجة 1-0 في اللقاء الفاصل بتصفيات كأس العالم 2010.



وأكد أن الخسارة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2010 هي الأصعب.



وأوضح أن بطولة دوري أبطال أفريقيا 2013 كانت الأصعب في مشواره مؤكداً أن الدوري مع الإسماعيلي كان صعباً.



وقال معوض: "بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 كانت أصعب بالنسبة لمسيرته".