حسام غالي يوجه رسالة اعتذار لـ الخطيب ويكشف كواليس ترشحه في الانتخابات

وجه حسام غالي نجم الاهلي والمنتخب السابق والمرشح لعضوية مجلس ادارة النادي رسالة اعتذار لـ محمود الخطيب رئيس النادي.

واكد غالي في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت ” أن هناك بروتوكول متبع في الاهلي من اجل الترشح في الانتخابات ولكنه لم يكن على درايه بتلك الأمور حيث انه أعلن عن ترشحه في الانتخابات عبر أحد البرامج التليفزيونية.

واضاف انه علم عقب ذلك أن المتبع داخل النادي هو التوجه لـ الخطيب وإطلاعه على الأمر سواء كان في قائمته أم لا حيث أن جميع أبناء الاهلي يسيرون وفق ضوابط ومبادىء لا تتغير .

وتابع أن الخطيب منذ فترة طويلة عقد جلسة معه وتناقش معه عن رغبته في خوض الانتخبات او العمل في شركه الكرة ولكنه فضل شركة الكرة نظرا لخبرته في هذا المجال.

وأكمل أنه كان سعيدا للغايه في عمله في شركة الكرة وقبل أيام من غلق باب الترشح في الانتخابات هاتفه الخطيب وطلب منه الترشح في قائمته ليوافق على الفور مشددا أنه من الصعب رفض اي طلب لـ الخطيب مهما كان.