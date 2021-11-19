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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: فيوتشر إف سي فريق لفت الأنظار هذا الموسم في الدوري

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم المنتخب الوطني الأسبق أن هناك فرق لفتت الأنظار في الفترة الماضية مع انطلاقة الدوري وعلى رأسها الاتحاد السكندري وفيوتشر وغزل المحلة.


وأشار معوض عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إلى أن ترتيب الإسماعيلي أمر محزن للجميع لأن الإسماعيلي فريق كبير موضحاً أن الجماهير سيكون لها الدور الأكبر لعودة الدراويش إلى سابق عهدهم.
 

وأوضح أن الإسماعيلي في اختبار صعب ضد الزمالك بالدوري الممتاز بعد خسارة 3 مباريات متتالية في افتتاح مشواره بالموسم.
 

وقال معوض إن رحيل إيهاب جلال أثر على الإسماعيلي بشكل واضح بجانب رحيل عقود بعض اللاعبين المهمين خاصة فخر الدين بن يوسف وآري بابل.

 

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الإسبوع الرابع من الدوري المصري.  

 

الفوز رفع رصيد فيوتشر إلى النقطة 7 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز الثالث ـ المتبقي له مباراة الجولة الرابعة ـ ، فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بدون أي نقطة.

 

وفي الدقيقة 6 وصلت الكرة للاعب فيوتشر، عمر كمال عبد الواحد خارج منطقة جزاء إيسترن كومباني ليسددها صاروخية في المرمى.

 

وفي الدقيقة 15 استلم أحمد رفعت الكرة من يسار الملعب ليمررها بينية لزميله جوناثان الذي أعاد الكرة لزميله غنام محمد أمام منطقة جزاء إيسترن كومباني ليُسدد صاروخية معلنة الهدف الثاني لفيوتشر.

 

وأرسل جوناثان عرضية في الدقيقة 21 داخل منطقة جزاء إيسترن كومباني لتصل إلى مروان محسن الذي سددها في الشباك هدفًا ثالثًا لفيوتشر.

 

ويدخل فريق فيوتشر المباراة في المركز التاسع برصيد 4 نقاط بجدول ترتيب الدوريـ بينما يقبع فريق إيسترن كومباني في المركز 17 من الجدول.

ومرر صلاح عاشور لاعب إيسترن كومباني الكرة لزميله محمد حسن داخل منطقة جزاء فيوتشر ليُسددها في مرمى جنش كهدف أول لفريقه.

 

وكاد يُسجل أيمن الصفاقسي الهدف الرابع في الدقيقة 90+4 ولكن تصدى لكرته حارس مرمى إيسترن كومباني لتعود له الكرة ويمررها داخل منطقة الجزاء لزميله أحمد رفعت الذي سجل الهدف الرابع.

الدوري المصري الدوري الممتاز الاتحاد السكندري الاسماعيلي المنتخب الوطني

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