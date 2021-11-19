هسمعكوا حاجة حلوة قريب.. مصطفى قمر يشوق المتابعين لأحدث أغانيه.. شاهد

شوق الفنان مصطفي قمر المتابعين لأحدث أعماله الغنائية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “يا جماعة أنا بسجل أغنية جديدة، أنا لابس نظارة الشمس علشان لسه صاحي لغاية الساعة 6 الصبح شغال، هسمعكوا حاجة حلوة أوي قريب”.

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ مصطفي قمر، كالاتي:

“بالتوفيق يا درش - يارب تكون قريب بجد - طول عمرك كينج”.

وكان قد حرص المطرب مصطفى قمر على التواجد في دار الأوبرا لحضور حفل زياد برجي وسميرة سعيد بمهرجان الموسيقى العربية.

وأشعل المطرب زياد برجي حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية شو حلو وسط تفاعل كبير من الحاضرين، وحرص على توجيه شكر لمصر لوقفتها الكبيرة بجانب لبنان.

أعرب زياد برجي عن سعادته بالوقوف أمام الجمهور المصري مقدما التحية والشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري.

وقال: “الليلة محطة هامة في حياتي الفنية وبشكر كل القائمين على الحدث، وأشكر وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس الأوبرا وجيهان مرسي مديرة المهرجان، كما أتوجه بالشكر لأستاذي المايسترو محمد عرام والفرقة الموسيقية اللي بقوا اصحابي واخواتي وأرحب بالشاعر هاني عبد الكريم".

وبعدها قدم عدد من أشهر أغانيه بجانب الأغاني التراثية ومنهم،"بيحسدوني، حاول تفتكرني، انا قلبي عليك، ياغالي علي، والله ورجعت تدق".