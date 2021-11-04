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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

متألقة كالعادة.. مصطفى قمر يتغزل في سميرة سعيد من حفل الأوبرا

صدى البلد

شارك الفنان مصطفى قمر صور جديدة من حفلة دار الأوبرا رفقة الفنانة سميرة سعيد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتب: “سميرة العسل كانت متألقة كالعادة، كنا بقالنا كتير متقابلناش احلى حاجه في حفلة دار الأوبرا أنها جمعتني بالحبايب كلهم”. 

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مصطفى قمر في الأوبرا من أجل زياد برجي وسميرة سعيد.. صور

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ونغني ياليل.. يا قمر| عندما سبق «مصطفى قمر» عمرو دياب إلى سكة العاشقين

حرص المطرب مصطفى قمر على التواجد في دار الأوبرا لحضور حفل زياد برجي وسميرة سعيد بمهرجان الموسيقى العربية.

 

وأشعل المطرب زياد برجي حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية شو حلو وسط تفاعل كبير من الحاضرين،.وحرص على توجيه شكر لمصر لوقفتها الكبيرة بجانب لبنان.

 

أعرب زياد برجي عن سعادته بالوقوف أمام الجمهور المصري مقدما التحية والشكر من الشعب اللبناني إلى الشعب المصري.

 

بدأت مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة أعلنت خلالها انطلاق الفعاليات وكرمت19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

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