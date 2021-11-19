محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير كورنيش بنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها وذلك لدفع الأعمال بها، ومتابعة رفع الإشغالات وانتظام العمل بمنظومة النظافة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة، والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة ، حيث وجه المحافظ بأن يتم التطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة و الأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة علي الحديقة لتسهيل خروج ودخول المواطنين.

كما تفقد أعمال رصف وتوسعة الطريق أمام المدرسة اليابانية بمركز ومدينة بنها بتكلفة 2 مليون جنيه بطول 600 متر ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

من ناحية أخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة علي رأسها الخطة الاستثمارية وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.