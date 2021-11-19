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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 340 طن قمامة بحملة فى كفر شكر بالقليوبية

رفع 340 طن من القمامة
رفع 340 طن من القمامة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر فى القليوبية حملة موسعة لرفع القمامة بمختلف المناطق وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالاهتمام بكافة الخدمات بجميع المناطق والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.


وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة استهدفت شملت الشوارع والطرق بالمركز والمدينة حيث تم رفع القمامة بكفر شكر لتوفير بيئة نظيفة خالية من القمامة ، وأسفرت حملة النظافة العامة عن رفع القمامة من المقالب الفرعية والمقلب الوسيط ونقلها إلى المقلب العمومى بواسطة عمال ومعدات مجلس المدينة وتم ورفع 340 طن من القمامة بكفر شكر .


وقال رئيس مدينة كفر شكر أننا نستهدف زيادة تحسين مستوى الخدمات والأوضاع فى شتى المجالات والحفاظ على توفير بيئة صحية بدون قمامة سواء أمام المنازل و الشوارع من أجل راحة وخدمة كل مواطن من خلال استمرار حملات النظافة العامة بشكل يومى وبصفة دورية منتظمة فى جميع المناطق لشعور المواطنين بالراحة والرضا التام.


من ناحية اخرى عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا موسعا مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة علي رأسها الخطة الاستثمارية وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.


جاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والسادة رؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات ومديري التخطيط والشئون المالية و المتغيرات المكانية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وبدأ الاجتماع بمناقشة تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية فى الربع الثانى من العام المالي الحالي 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك فى قطاعات رصف الطرق والكباري، الكهرباء، تحسين البيئة، الأمن والمرور والإطفاء، تدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأبنية التعليمية والتوسع الأفقي والإدارة العامة لري القليوبية ، حيث تم التأكيد على سرعة الترسية وإنهاء التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


ووجه محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

كما كلف المحافظ مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة برفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة ، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها خاصة الخدمية التي تتماشى مع حياة المواطنين والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

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