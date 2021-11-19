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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يعيد شاب مختطف للأخذ بالثأر من أمام نادي قارون بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم  من إحباط محاولة خطف شخص يدعي اسلام سعيد من كافية الثورة أمام نادي قارون للأخذ بالثار من مقتل أحد أفراد عائلة الشراقوه منذ شهور.

 

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمود مفتاح مامؤر قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث اعتداء على مواطن وخطفه من داخل كافية الثورة أمام نادي قارون.

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول الفيوم برئاسة المقدم" أحمد طرفاية " رئيس مباحث قسم أول شرطه الفيوم من  القبض على خاطفى  المدعو" اسلام سعيد"  .

 

وذلك بعد اختطافه من قبل عائله الشرقواة أهل المجنى عليه بحادث مشاجرة  منذ فترة بمنطقة الكيمان والتى راح ضحيتها شاب يدعى " حسين  الشرقاوي " وظننا منهم أن " اسلام " صديقه هوة المتسبب فى وفاه ابنهم  فقاموا بخطفه اليوم من  على قهوة "  الثورة " بمنطقه نادى قارون وتحطيم دراجته البخارية وترويع المواطنين بالشارع .

تحركت القوات لمنازلهم وعند علمهم   قاموا بإطلاق سراح "اسلام " على الطريق الدائري .

 

وقام المجنى عليه  بتحرير محضر بالواقعة لهم وتم القبض عليهم جميعاً وجارى تحرير المحضر اللازم لحين عرضهم على النيابة العامة.

 

 

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اجهزة الامن شاب تم اختطافه الأخذ بالثأر نادى قارون

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