"الثقافة عبر المنصات الإلكترونية" ندوة بمكتبة الطفل والشباب في سنورس بالفيوم

عقد قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الطفل والشباب بسنورس أمس الخميس، ندوة أدبية بعنوان (الثقافة عبر المنصات الالكترونية) والتي كان ضيفها الكاتب القدير محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا، وبحضور سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم والأديب منتصر ثابت مدير عام فرع ثقافة الفيوم الأسبق وأدباء ومثقفي سنورس.
واستهل الحضور، بمشاهدة معرض لمنتجات الورش الفنية لقسم نادي المرأة والفنون التشكيلية التي تم تنفيذها بالمكتبة وأشاد بالدور الفعال ومدي رضاه التام عن ما تم تنفيذه من ورش ومنتجات من الخامات البيئية.
وقدم الندوة، الروائي أحمد قرني والذي بدأ حديثه بسرد سيرة الضيف سواء تقلده مناصب عديدة أو سيرته الأدبية وإصداراته المتنوعة ثم تناول موضوع الندوة عن الثقافة والمنصات الالكترونية.
وقال أن جائحة كورونا هى التي جعلت وزارة الثقافة تهتم ببث فعالياتها عبر المنصات الإلكترونية ونجحت من خلال مؤسساتها في أن تجعل من منصاتها الإلكترونية منبرا للتخاطب من خلالها الجماهير وكان من أهم تلك المنصات الإلكترونية منصة المركز القومي لثقافة الطفل.
ثم تحدث الكاتب محمد ناصف عن تجربة المركز القومي لثقافة الطفل التي أشاد بها الجميع والتي استطاعت بتنوع الأعمال والمداومة على النشر من جعلها منبرا هاما يتابعه الطفل بشغف وتحدث باستفاضة عن زملائه في المركز وكيف استطاع بالجنود القليلة أن يفعل الكثير بحيث وصلت متابعة قناة المركز على اليوتوب إلى أعداد كبيرة وكذلك صفحة الفيس بوك.
وفي نهاية اللقاء قام بعض الحضور بمداخلات هامة منهم سماح دياب مدير ثقافة الفيوم والكاتب منتصر ثابت والدكتور محمد سيد عبد التواب والكاتب أحمد طوسون والدكتور عمر صوفي، وفي نهاية اللقاء قدم الكاتب والروائي أحمد قرنى درع التكريم من نقابة الكتاب.