عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الثقافة عبر المنصات الإلكترونية" ندوة بمكتبة الطفل والشباب في سنورس بالفيوم

ثقافة الفيوم أثناء
ثقافة الفيوم أثناء اللقاء

عقد قسم الثقافة العامة بفرع ثقافة الفيوم بمكتبة الطفل والشباب بسنورس أمس الخميس، ندوة أدبية بعنوان (الثقافة عبر المنصات الالكترونية) والتي كان ضيفها الكاتب القدير محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة سابقا، وبحضور سماح كامل مدير عام فرع ثقافة الفيوم والأديب منتصر ثابت مدير عام فرع ثقافة الفيوم الأسبق وأدباء ومثقفي سنورس.

 

واستهل الحضور، بمشاهدة معرض لمنتجات الورش الفنية لقسم نادي المرأة والفنون التشكيلية التي تم تنفيذها بالمكتبة وأشاد بالدور الفعال ومدي رضاه التام عن ما تم تنفيذه من ورش ومنتجات من الخامات البيئية.

 

وقدم الندوة، الروائي أحمد قرني والذي بدأ حديثه بسرد سيرة الضيف سواء تقلده مناصب عديدة أو سيرته الأدبية وإصداراته المتنوعة ثم تناول موضوع الندوة عن الثقافة والمنصات الالكترونية.

 

وقال أن جائحة كورونا هى التي جعلت وزارة الثقافة تهتم ببث فعالياتها عبر المنصات الإلكترونية ونجحت من خلال مؤسساتها في أن تجعل من منصاتها الإلكترونية منبرا للتخاطب من خلالها الجماهير وكان من أهم تلك المنصات الإلكترونية منصة المركز القومي لثقافة الطفل.

 

ثم تحدث الكاتب محمد ناصف عن تجربة المركز القومي لثقافة الطفل التي أشاد بها الجميع والتي استطاعت بتنوع الأعمال والمداومة على النشر من جعلها منبرا هاما يتابعه الطفل بشغف وتحدث باستفاضة عن زملائه في المركز وكيف استطاع بالجنود القليلة أن يفعل الكثير بحيث وصلت متابعة قناة المركز على اليوتوب إلى أعداد كبيرة وكذلك صفحة الفيس بوك.

 

وفي نهاية اللقاء قام بعض الحضور بمداخلات هامة منهم سماح دياب مدير ثقافة الفيوم والكاتب منتصر ثابت والدكتور محمد سيد عبد التواب والكاتب أحمد طوسون والدكتور عمر صوفي، وفي نهاية اللقاء قدم الكاتب والروائي أحمد قرنى درع التكريم من نقابة الكتاب.

 

 

 

فرع ثقافة الفيوم ينظم عددا من الأنشطة الثقافية بمراكز وقرى المحافظة

257664915_3148794575365478_6326043149757167341_n
257664915_3148794575365478_6326043149757167341_n
257764563_3148794362032166_4074323282466616063_n
257764563_3148794362032166_4074323282466616063_n
257793980_3148794312032171_8783738645977663923_n
257793980_3148794312032171_8783738645977663923_n
257927171_3148794495365486_2515605203817854641_n
257927171_3148794495365486_2515605203817854641_n
258183145_3148794192032183_508865136039416911_n
258183145_3148794192032183_508865136039416911_n
258219438_3148794275365508_5537677322092425787_n
258219438_3148794275365508_5537677322092425787_n
258298692_3148794538698815_6114593240712841434_n
258298692_3148794538698815_6114593240712841434_n
258537987_3148794415365494_2395818963393390765_n
258537987_3148794415365494_2395818963393390765_n
258739203_3148794455365490_5778126511889718856_n
258739203_3148794455365490_5778126511889718856_n
259127521_3148794228698846_9013433833174061516_n
259127521_3148794228698846_9013433833174061516_n
الثقافة المنصات الالكترونية مكتبة الطفل الشباب مركز سنورس

ترشيحاتنا

"أبو جبل" على الدكة.. كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي

حرب باردة قبل انتخابات الزمالك .. هل يعود مرتضى منصور ومجلسه للنادي

في ذكري ميلاده.. سيارات ظهرت مع أحمد زكي فى أشهر أفلامه| صور

مشروعات قومية لا تحصى بكل المجالات|كيف غيرت رؤية الرئيس السيسي وجه مصر؟

وزير التعليم تعليقا على خبر وفاته: "أنا بخير"

خوان براون يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شايفين الست في أوضة نومها من فتحة كوبري المشاة .. مناشدة عاجلة|شاهد

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

جلسة تصوير بـ الملابس الداخلية.. صاحب مصنع يحاول اغتصاب موديل في الجيزة

خلي الداير داير.. رد صادم من حسين فهمي عن أزمة شقيقه وطليقته

بسبب حدث عالمي.. مفاجأة مدوية بشأن تراجع آرسنال عن تجديد عقد النني

هجيبهم مهرجان الجونة.. نجيب ساويرس يعلق على وقف مطربي المهرجانات

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمات وخناقات في حياة باسم سمرة.. ماذا حدث داخل الكباريه؟

آلاف الإيرانيين يتظاهرون في أصفهان احتجاجا على جفاف نهر.. صور

حشود ضخمة في حفل تامر حسني بدمياط .. ونجم الجيل: "عمري ما هنسى حبكم الكبير"

في ذكرى ميلاده .. ماذا قال أحمد زكي لـ محمد هنيدي في كواليس فيلم جمعهما؟

فيديو

يا عمو الوزير إحنا عندنا 9 سنين.. أطفال ينتفضون ضد صعوبة منهج رابعة ابتدائي|فيديو

مليار جنيه مديونيات.. الزمالك مهدد بالهبوط إلى الدرجة الثانية.. وساسي يطالب بمستحقاته

فيديوجراف| بدون علاج.. ثاني مريضة إيدز تشفى منه وتنجب مولودا معافى

فيديو جراف.. حكم نهائي لصالح أسرة الطيار أشرف أبواليسر بتغريم محمد رمضان

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ