وزير التعليم تعليقا على خبر وفاته: "أنا بخير"

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعليق بنفسه على شائعة وفاته بسبب حادث ضخم، بعد انتشارها على السوشيال ميديا منذ قليل.

وقال وزير التربية والتعليم في أول تعليق له: “أنا بخير٠٠ولا صحة للشائعة المتداولة.. ونرجو تحرى الدقة”.

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الخبر المتداول بشأن تعرض موكب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لحادث سير كبير أسفر عن وفاته.

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي منذ قليل أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة ، وأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخير ولم يتعرض لأي مكروه.

وناشدت وزارة التربية والتعليم، جميع رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك بتحرى الدقة قبل تداول مثل تلك الاخبار والرجوع إلى وزارة التربية والتعليم للتأكد قبل إعادة نشر الشائعات.