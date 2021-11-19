بكري: الرئيس السيسي حمل روحه على كتفه وأنقذ مصر من الانهيار.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذ مصر من الانهيار وانقذها من الإخوان.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل روحه على كتفه، وانحاز إلى الشعب المصري في ثورة 30 يونيو .

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي، مقاتل في الميدان، واستطاع أن يواجه ويثبت أركان الدولة المصرية، وساعدنا كشعب ووطن في العودة إلى الأمن والاستقرار.

وأشار مقدم برنامج “حقائق وأسرار” إلى أن الرئيس السيسي أسقط منظومة الإرهاب، والتي حذر منها العالم كله، ودعا دائما إلى مواجهته، واستطاع الرئيس السيسي أن يقيم شبكة علاقات متوازنة .

.تصادق من يصادقها

وأكد مقدم برنامج “حقائق وأسرار"، أن مصر الآن أصبحت تصادق من يصادقها وتعادي من يعاديها ، مؤكدا أن الرئيس السيسي أقام شبكة علاقات مع أطراف المجتمع الدولي.