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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طريقة استخراج بدل فاقد بطاقة التموين

صدى البلد

بدل فاقد بطاقة التموين .. استفسارات كثيرة من المواطنين حول كيفية استخراج بدل فاقد بطاقة التموين حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.

دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين 2020

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقة الدعم، من بينها دعم مصر بدل فاقد بطاقات التموين 2020 وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

دعم مصر استعلام بدل فاقد

وأشار المصيلحي إلى تطوير الخدمات المقدمة على موقع دعم مصر بإضافة خدمات جديدة عليه لم تكن متاحة قبل ذلك كالنقل من محافظة  لأخرى والفصل الاجتماعي وإعادة إرسال الرقم السري، وأيضا دعم مصر استعلام بدل تالف بالإضافة إلى الخدمات التي كانت تتواجد على الموقع مسبقًا في استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية.

استخراج بطاقة تموين بدل فاقد

وحتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة تموين بدل فاقد عبر موقع دعم مصر، فعليه الدخول على موقع دعم مصر من الرابط الآتي: موقع دعم مصر

استخرج بطاقة تموين مستقلة عبر موقع دعم مصر

من جانبه أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لتكنولوجيا المعلومات أنه تمت زيادة الأمان بالنسبة للمواطن على موقع دعم مصر بتخصيص (رقم سري) لمرة واحدة لكل طلب لضمان أن المواطن صاحب البطاقة.

وأكد عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن وزارة التموين قد أتاحت من خلال الموقع الإلكترونى الرسمي لها "دعم مصر"، خدمات استخراج بطاقات بدل فاقد وبدل تالف للبطاقة التموينية.

دعم مصر بطاقات التموين 2020

وأضاف "مدكور" في تصريحات له، كذلك خدمات الفصل الاجتماعي وهي استخراج بطاقة تموين مستقلة للشخص المتزوج والمقيد على بطاقة أسرته، حيث يحق له فصل نفسه من بطاقة أسرته، واستخراج بطاقة تموين، وكذلك إتاحة خدمة تغيير البطاقة من محافظة لأخرى.

وكشف مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، أن الوزارة تواصل استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لأصحاب بطاقات الدعم المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز.

بطاقة التموين موقع دعم مصر

وأوضح مدكور أن الهدف من إجراء عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على موقع دعم مصر أنه خلال رقم محمول المستفيد من منظومة الدعم التموينية تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم.

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