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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية .. تعرف عليها 

المنظومة التموينية
المنظومة التموينية

يستعرض صدى البلد أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية بعد أن أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمات التموين إلكترونيا عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

أسباب تمنع إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية
 

- الزوجة الأجنبية (ليست مواطنة مصرية)

- الزوجة مسافرة خارج البلاد 

- الزوجة المنطبق عليها شروط الاستبعاد من التموين

- بطاقة تموين تصرف خبز فقط

- الزوجة غير مقيدة على قاعدة بيانات منظومة الدعم 

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قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين التجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن خطة وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم الحالية هدفها الأول والأخير هو حق المواطن وضمان حصوله على خدمة لائقة من خلال منظومة تموينية سليمة ذات قاعدة بيانات سليمة وهو ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية.

وأضاف مدكور لـ صدى البلد، أن خطة الوزارة تتضمن التحول الرقمي للتيسير على المواطنين في الحصول على خدمة تموينية إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب التابعة أو الانتظار في طوابير ولكن عن طريق الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول.

وأوضح أن التحول الرقمي للخدمات التموينية يعني تيسير حصول المواطن على الخدمة إلكترونيا سواء خدمات استخراج بدل الفاقد والتالف، طلبات الفصل والإضافة والتحويل من محافظة إلى أخرى، الاستعلام عن بيانات البطاقة، الاطلاع على مستجدات المنظومة التموينية.

البطاقة التموينية وزارة التموين إضافة الزوجة خدمات التموين منظومة الدعم التحول الرقمي

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