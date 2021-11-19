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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفتي الديار المصرية : التجربة المصرية في التعايش متفردة..فيديو

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا في التعايش والتشارك مع المختلفين.

أضاف شوقي علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن التجربة المصرية في التعايش متفردة.

وتابع مفتي الديار المصرية، أن جزء من إيماننا كمسلمين احترام جميع الأنبياء، لأنهم أصحاب رسالة لهداية البشرية.

لا نفرق بين أحد من الرسل

وأشار مفتي الديار المصرية، إلى أننا لا نفرق بين أحد من الرسل وهذا إيماننا لقوله تعالى “لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير”. 
 

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية الرسول صلى الله عليه وسلم شوقي علام التجربة المصرية

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