انفجار لغم حقيقي خلال تصوير مسلسل ليلة السقوط لـ طارق لطفي | صور

شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، انفجار لغم خلال التصوير فى "المدينة القديمة" بمنطقة الساحل الأيمن فى الموصل بالعراق، وهو المكان الذى شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية بكافة انواعها وعلى راسها جهاز مكافحة الارهاب، ولم يسفر الانفجار عن أى خسائر بشرية.

وقد وجه المنتج قيس الرضوانى رئيس شركة بلا حدود للإنتاج الفنى، باستبدال إحدى الكاميرات التي تضررت إثر الانفجار، خاصة أن المخرج ناجى طعمه يصور مشاهد المعارك بـ4 كاميرات حديثة.

وبهذا المشهد، انتهى فريق عمل مسلسل "ليلة السقوط" من تصوير المشاهد النهائية للمسلسل، استعدادا لدخول العمل مرحلة المونتاج والميكساج ليكون جاهزا للعرض على الفضائيات بداية العام المقبل.

وقال المنتج الدكتور قيس الرضوانى، في بيان إعلامي: أثناء تصوير المشهد الأخير فى المسلسل، انفجر لغم حقيقي، من مخلفات معركة تحرير الموصل من أيدي تنظيم داعش، وكاد أن يصيب فريق العمل، لكن الانفجار طال كاميرات التصوير فقط فى المدينة القديمة بمنطقة الموصل، وهى المنطقة التى تحتوى على سراديب ودمار شامل بسبب معركة تحرير الموصل، والتى شهدت مقتل عدد كبير من عناصر داعش الارهابية ، علماً ان المنطقة لم تطأها عناصر ازالة الالغام والمتفجرات منذ المعركة لكن كان لدينا إصرارا على تصوير مشاهد العمل فى أماكنها الحقيقية، حتى تظهر للجمهور العربى وللعالم ما حدث فى مدينة الموصل، وما أحدثه الدواعش فى العراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017، ليظهر كم الدمار الشامل الذى أحدثه الارهاب. .

وأشار الرضوانى إلى أن العمل ليس مجرد عمل فنى لكنه عمل وطنى، وكل من شارك فيه تعامل معه على هذا الأساس ذلك لأننا نقدم توثيقاً للمآسي التي شهدها الوطن العربي، ولذا تخطت ميزانية التصوير حتى الآن أكثر من 5 مليون دولار، لأننا استخدمنا أحدث الكاميرات، بالإضافة للتعاون مع مديرين تصوير على مستوى عالي .

وشدد على أن تنفيذ معارك الأكشن تم بشكل حقيقى، وكذلك تم الاستعانة بأجهزة خاصة لتصوير الانفجارات التى تمت، واستمر التصوير لأكثر من 122 يوما، حتى يخرج العمل بهذه الصورة التى تليق بتوثيق أحداث مهمة حقيقية تظهر دور القوات العراقية فى الحفاظ على وطنهم.

ونوه على أن العمل برز تكاتف الشعب العراقى بكل مكوناته وطوائفه وقومياته في مواجهة قوى الظلام والطغيان التي حاولت محو تاريخ العراق الجميل، ويحكى فى إطار درامى تشويقى توثيقى الجرائم التى ارتكبتها داعش الارهابية فى أهل العراق فى 3 سنوات عجاف شهدت خلالها أحداثاً مأساوية دموية.

وأكد أن التصوير تم فى الموصل وأربيل ودهوك وعدد كبير من الأماكن الحقيقية ورفضنا بناء ديكورات حتى تظهر ف العمل بشكلها الحقيقي.

صناع مسلسل ليلة السقوط

يذكر أن "ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3 أعوام، ورصدت الشركة المنتجة ميزانية ضخمة لتقديمه على أعلى مستوى، حيث اختارت باقة مميزة من أهم نجوم الوطن العربى، تضم أكثر من 130 فنانا وفنانة فى سابقة لم تحدث من قبل، تحت قيادة المخرج المتميز ناجى طعمة، والذى حقق نجاحات ضخمة فى الآونة الأخيرة بأجزاء مسلسل "باب الحارة" الثلاث .

ويشارك فى العمل من مصر النجم طارق لطفي والفنان أحمد صيام، ومن سوريا النجم باسم ياخور والفنانة كندة حنا، ومن الأردن النجمة صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية وأبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضر وريهام البياتي وبيداء المعتصم.

كل هؤلاء يقدمون سيناريو للكاتب الكبير مجدى صابر الذى جمع- بمساعدة شركة الانتاج- كل المواد الأرشيفية للوصول إلى أدق التفاصيل ليخرج عملاً فنياً حقيقياً مليئاً بالتفاصيل التى تفضح الجماعة الإرهابية وتكشفها.

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