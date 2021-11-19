خالد سرحان: شخصية رفعت الدهبي بـ "اللي مالوش كبير" تعبتني.. فيديو

قال الفنان خالد سرحان، إن شخصية رفعت الدهبي التي قدمتها في مسلسل “اللي مالوش كبير” تعبتني اوى لأنه كان شرير أوي وكان بيطلع عيني من الشخصية دي".



وأضاف خالد سرحان، خلال لقاء له لبرنامج "سبوت لايت"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية "شيرين سليمان"، أنني قدمت شخصيتين متناقضتين من قبل ف فيلم “الدكتاتور”، مشيرا إلى أنه يعد أمر صعب.

وتابع خالد سرحان، أن “شخصية رفعت الدهبي في مسلسل اللى مالوش كبير هي اللي معلمة مع الناس”، مؤكدا أن الجمهور في بعض الأحيان يحب هذا النوع من الفن.

شخصية البلطجي

وأشار الفنان خالد سرحان إلى أنه كي أؤدي شخصية البلطجي “رفعت الدهبي” بمسلسل “اللي مالوش كبير”، شفت حاجات واتعلمتها عن شخصية البلطجي واكتشفت أن وجوده في الحياه خطر، وبعد مسلسل اللى مالوش كبير خلص سافرت لدهب وخت اجازة".