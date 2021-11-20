أخبار التعليم....الوزارة تنفي وفاة الدكتور طارق شوقي بسبب حادث .. وتؤكد: الوزير بخير..قمر القندس.."بدر نوفمبر" يزين سماء مصر|الليلة.. ٱول زراعة رئة بمصر في مستشفى عين شمس التخصصي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ٱول زراعة رئة بمصر في مستشفى عين شمس التخصصي .. تفاصيل

كشف الدكتور وليد أنور مدير مستشفي عين شمس التخصصي عن اخر استعدادت مستشفي عين شمس التخصصي لاجراء اول زراعة رئة بمصر من احياء .

التعليم تنفي وفاة الدكتور طارق شوقي بسبب حادث .. وتؤكد: الوزير بخير

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحة الخبر المتداول بشأن تعرض موكب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لحادث سير كبير اسفر عن وفاته.

وزير التعليم تعليقا على خبر وفاته: "أنا بخير"

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على التعليق بنفسه على شائعة وفاته بسبب حادث ضخم، بعد انتشارها على السوشيال ميديا منذ قليل.

لمدة 6 ساعات.. أطول خسوف جزئي للقمر في القرن الحادي والعشرين

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن الخسوف الجزئي للقمر هو الأطول في القرن الـ21.

جامعة عين شمس توافق على زيادة سرعة الإنترنت إلى 40 ميجا بالتربية النوعية

فى إطار سعى كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس لتزويد الكلية ومنتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالخدمات التكنولوجية المتنوعة ، قامت بزيادة سرعة الإنترنت مع تغير كافة الأسلاك الموجودة إلى آلياف ضوئية وربطها بكافة المكاتب الإدارية والمعامل والمدرجات تماشياً مع التحول الرقمي ورفع الكفاءة التكنولوجية في جميع المجالات بها وكذلك المعامل والمدرجات.

القصة الكاملة .. شاهد "البوست" المتسبب في انتشار شائعة وفاة وزير التعليم

حالة من الارتباك اصابت وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بعد ان انتشرت شائعة وفاة وزير التعليم ، بسبب منشورا كتبه شخص يدعى "حاتم ابو النور" على فيس بوك ، خبرا عاجلا بعنوان "انقلاب موكب الدكتور طارق شوقي وانباء عن وفاته"

قمر القندس.. "بدر نوفمبر" يزين سماء مصر | الليلة

تتزين سماء مصر الليلة، بظهور بدر نوفمبر والمعروف بـ قمر القندس فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل ليمنح فرصة مميزة للتصوير.

مركز سموم بنها الجامعي: استقبلنا 2309 حالات تسمم

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها بيانا يتضمن تقريرا بعدد الحالات التى استقبلها المركز خلال 10 أشهر بداية من يناير للعام الجارى وحتى شهر أكتوبر، والتى تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات.