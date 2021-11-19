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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

موجز الاقتصاد| 10 إنجازات لوزارة التموين في دعم المواطن.. الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. إجراءات الحكومة لدعم محدودي الدخل خلال كورونا

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

10 إنجازات لوزارة التموين في دعم المواطن والأسر الأكثر احتياجا.. تفاصيل

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو نهوض الاقتصاد المصري، حيث تبقى هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي، في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

كيف نجحت القيادة السياسية في كسب ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.. تفاصيل

علي مدار السنوات الـ 7 السابقة نجحت الإدارة المصرية في كسب ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، والتأكيد علي استقرار وتحسن مقاليد الأوضاع الاقتصادية في أحلك الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا الذى عانت منه الاقتصاديات العالمية والناشئة.

إجراءات الحكومة لدعم محدودي الدخل خلال أزمة كورونا ..تعرف عليها

 كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وتحديدا وزارة المالية بتخصيص اعتماد مالي بقيمة 100 مليار جنيه ضمن الحزمة الأولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي بدأت منذ مارس 2019، حيث وجه الرئيس الحكومة بالعمل المتسارع لتقليل الأعباء علي محدودي الدخل في ظل تفشي تلك الجائحة ومعاونة العمالة غير المنتظمة علي مواجهة أعباء الحياة.

في عهد الرئيس السيسي.. الاقتصاد المصري يحصد العديد من الإشادات الدولية

استطاع  الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصد  إشادات عديدة من المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

لتحسين مستوى الأجور.. زيادة الرواتب في القطاعين الخاص والعام خلال عهد الرئيس السيسي

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتين متتاليتين في الحد الأدني للأجور سواء كان للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الرئيس بالحد من التفاوتات في مستوى الأجور والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومعاونته في توفير حاجاته الأساسية.

الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. تنفيذ خطة تطوير الغزل والنسيج والدلتا للصلب في المقدمة

تصدر ملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية أولويات الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، بتوجيهات رئاسية وتعاون الجهات المختصة تم إطلاق خطط طموح لرفع نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى للبلاد.

استثمارات بـ17 مليار دولار.. طفرة كبرى في قطاع البترول خلال عهد الرئيس

استطاع قطاع البترول المصري خلال الـ7 سنوات الأخيرة، تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على جميع القطاعات الداخلية، سواء إنتاج غاو وزيت أو جلب معدل استثمارات أو بالتصدير وتوفر العملة الصعبة، بالإضافة للقطاعات المتخصصة من بتروكيماويات ومصافي تكرير وخطوط نقل وخلافه.

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