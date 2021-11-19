موجز الاقتصاد| 10 إنجازات لوزارة التموين في دعم المواطن.. الصناعة تتصدر أولويات الرئيس.. إجراءات الحكومة لدعم محدودي الدخل خلال كورونا

نشر موقع صدى البلد عدد من الأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية، كالتالي:

تلعب وزارة التموين والتجارة الداخلية دورا رئيسيا ومهما في دعم وتعزيز خطوات الحكومة نحو نهوض الاقتصاد المصري، حيث تبقى هي صمام أمان غذاء المصريين وأحد أذرع الدولة لحماية الفئات الأكثر احتياجا من إجراءات برنامج الإصلاح الاجتماعي، في إطار مساعي الدولة لدعم نمو الاقتصاد الوطني.

علي مدار السنوات الـ 7 السابقة نجحت الإدارة المصرية في كسب ثقة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، والتأكيد علي استقرار وتحسن مقاليد الأوضاع الاقتصادية في أحلك الظروف السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وانتهاء بتداعيات فيروس كورونا الذى عانت منه الاقتصاديات العالمية والناشئة.

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وتحديدا وزارة المالية بتخصيص اعتماد مالي بقيمة 100 مليار جنيه ضمن الحزمة الأولي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والتي بدأت منذ مارس 2019، حيث وجه الرئيس الحكومة بالعمل المتسارع لتقليل الأعباء علي محدودي الدخل في ظل تفشي تلك الجائحة ومعاونة العمالة غير المنتظمة علي مواجهة أعباء الحياة.

استطاع الاقتصاد المصري في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حصد إشادات عديدة من المؤسسات والتقارير الدولية حول أداء الوضع الاقتصادي في مصر، خلال السنوات الأخيرة الماضية عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

شهد عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادتين متتاليتين في الحد الأدني للأجور سواء كان للعاملين في القطاع الخاص أو القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الرئيس بالحد من التفاوتات في مستوى الأجور والسعي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن ومعاونته في توفير حاجاته الأساسية.

تصدر ملف تطوير وتحديث الصناعة المصرية أولويات الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، بتوجيهات رئاسية وتعاون الجهات المختصة تم إطلاق خطط طموح لرفع نسبة مساهمة النشاط الصناعى فى الناتج المحلى للبلاد.

استطاع قطاع البترول المصري خلال الـ7 سنوات الأخيرة، تحقيق طفرة اقتصادية كبرى على جميع القطاعات الداخلية، سواء إنتاج غاو وزيت أو جلب معدل استثمارات أو بالتصدير وتوفر العملة الصعبة، بالإضافة للقطاعات المتخصصة من بتروكيماويات ومصافي تكرير وخطوط نقل وخلافه.