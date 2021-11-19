أخبار الفن| انفجار لغم بمسلسل طارق لطفي .. زفاف خالد عليش

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت زفاف خالد عليش ، وفاة والدة الفنان الراحل عبد الله محمود، انفجار لغم حقيقي في مسلسل طارق لطفي ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

شارك النجم عمر كمال صورًا من تكريمه في المملكة العربية السعودية من عائلات "الشاطرى" وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر عمر كمال صورة وعلق قائلا: "‎الحمد لله تم تكريمى اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات ( الشاطرى ) .. وتم منحى سيارة " بنتلى " هدية وشكرا ع التكريم والهدية و الضيافة في السعودية طول فترة أقامتى".

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية حول الفنان حكيم ، بعد الصورة المثيرة للجدل التي نشرتها المذيعة بوسي شلبي عبر انستجرام ، وظهرت فيها معه وبجوارهما الفنانة أصالة والإعلامية لميس الحديدي.

وتصدر حكيم مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بعد انتشار تلك الصورة، وذلك بسبب ظهوره بملامح بدى فيها متقدمًا في العمر، ولكن سرعان ما قامت بوسي شلبي بحذف الصورة بسبب عدم جودة التصوير.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت بعد ظهور عادل الكلباني- إمام الحرم المكي السابق - في إعلان ترويحي لفعالية «كومبات فيلد»- إحدى فعاليات موسم الرياض 2021، والذي نشره المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر.

كتب المخرج مجدي الهواري ، منشورًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله تعرض شقيقه لأزمة صحية خلال الفترة الماضية، مطالبًا متابعيه بالدعاء لشقيقه قائلًا: «دعواتكم لأخويا بالشفاء».

جدير بالذكر أن أحدث أعمال المخرج مجدي الهواري هي العرض المسرحي "ياما في الجراب ياحاوي" عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" من إنتاج " كايرو شو"، بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني .

نشرت الإعلامية ميرهان عمرو ، صورة لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور انستجرام، من حفل زفافها على المذيع والفنان خالد عليش، الذي أقيم اليوم الجمعة بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

وعلقت ميرهان عمرو، على صورة زفافها من خالد عليش قائلة: «بكل فخر أعلن نفسي السيدة عليش»، لتنهال عليها التهاني والإعجابات بهذه المناسبة السعيدة.

أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود- في منشورًا له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلن من خلاله، وفاة جدته- والدة الفنان الراحل عبدالله محمود.

وكتب أحمد عبدالله محمود ، في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. لقد توفيت جدتي والدة أبي.. أرجو الدعاء لها ولكل أمواتنا».

شهد اليوم الأخير من تصوير مسلسل "ليلة السقوط"، انفجار لغم خلال التصوير فى "المدينة القديمة" بمنطقة الساحل الأيمن فى الموصل بالعراق، وهو المكان الذى شهد معركة تحرير الموصل من الدواعش على يد القوات العراقية بكافة أنواعها وعلى راسها جهاز مكافحة الارهاب، ولم يسفر الانفجار عن أى خسائر بشرية.

كشف مصدر داخل مجلس نقابة المهن الموسيقية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، أن المطرب حسن أبو الروس ، سوف يخضع للتحقيق معه يوم الأحد المُقبل داخل النقابة، وأن قرار إيقافه صدر لحين التحقيق معه.

غيب الموت الفنان المغربي عزيز الفاضلي، اليوم الجمعة عن عمر ناهز 78 عامًا، بعد فترة من المعاناة مع فيروس كورونا المستجد، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات في هولندا.

ولم يستطع المغربي عزيز الفاضلي ، مقاومة تداعيات فيروس كورونا المستجد وأعراضه المتقدمة بسبب إصابته بمرض القلب أيضًا، الأمر الذي جعله يستسلم للمرض ويلفظ آخر أنفاسه.