سيارة بنتلي هدية.. تكريم عمر كمال في السعودية

شارك النجم عمر كمال صورًا من تكريمه في المملكة العربية السعودية من عائلات "الشاطرى" وذلك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



ونشر عمر كمال صورة وعلق قائلا: "‎الحمد لله تم تكريمى اليوم في المملكة العربية السعودية من عائلات ( الشاطرى ) .. وتم منحى سيارة " بنتلى " هدية وشكرا ع التكريم والهدية و الضيافة في السعودية طول فترة أقامتى".

ويعيش عمر كمال فترة من النشاط في إحياء الحفلات في الدول المختلفة، حيث أنهى حفلات في أسبانيا وتركيا والسعودية، وينتظره حفلا بالعراق، بالإضافة إلى تونس.



وحققت الأغنية الشعبية "ضيعنا"، لمطرب المهرجانات عمر كمال، أكثر من 3 مليون مشاهدة بعد طرحها مؤخرا، والتي تعاون خلالها، للمرة الأولى، مع الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".



وطرحت أغنية "ضيعنا" على طريقة الفيديو كليب، حيث ظهرت الراقصة الأجنبية أوكسانا وهي ترقص في الكليب.



الأغنية من كلمات عمرو قطب ومصطفى الجن وإسلام المصري، ألحان عمرو قطب وإسلام المصري، توزيع إسلام شيبسي، ومدير تصوير أحمد حسين، وإخراج كامبا.