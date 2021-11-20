كروس أوفر كهربائية.. هواوي تتعاون مع شانجان لتصنيع AVATR

في تعاون مشترك هو الأول من نوعه بين شركتي شانجان للسيارات وهواوي الصينيتان، تم الإعلان عن تشكيل علامة تجارية جديدة متخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية وهي “AVATR”.

وتهدف شانجان للاستفادة من خبرة وقدرات هواوي الكبيرة في مجال التكنولوجيا واستخدامها في تطوير أنظمة الاتصالات والملاحة داخل سيارات AVATR القادمة، و تطوير تجربة القيادة الذاتية عن طريق قدرات الذكاء الصناعي.

ويعد طراز سيارة الكروس اوفر الكهربائية 11 AVATR الذي قدمته الشركة الصينية ههو أول طراز رسمي لها حتى الآن، وجاء الطراز بتصميم مشابه لسيارات الدفع الرباعي بهيكل كبير مع لمسات مبتكرة من الأجناب ومقدمة أمامية فاخرة تحتوي على مصابيح LED نحيفة و عدوانية.

تتميز السيارة الكروس أوفر الكهربائية بسقف مقوس و مسحوب للأمام بشكل ملفت للنظر، و جزء خلفي لا يقل رونقاً وإبهارا عن الجزء الأمامي يتمتع بنفس تصميم مصابيح LED النحيفة.

ولم تعلن الشركة حتى الآن عن قدرات السيارة الميكانيكية و لكن تشير التوقعات لقدرتها على بلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4 ثواني فقط و يمكنها قطع مسافة تصل إلى 700 كيلومتر بشحنة واحدة وهو رقم ممتاز.