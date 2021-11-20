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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمطار تضرب الإسكندرية في الساعات الاولي .. وكثافات مرورية شرق المحافظة

امطار
امطار

شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل سقوط أمطار غزيرة في الساعات الأولى من اليوم السبت بوسط الإسكندرية وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة على معظم أنحاء المحافظة.

 

كما يشهد طريق الكورنيش سيولة مرورية فى الطريق المؤدى إلى وسط المدينة وكثافة مرورية على الطريق شرق الإسكندرية وانتشار كثيف لرجال المرور لتسهيل الحركة المرورية.

 

وكان أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم رفع درجة الاستعداد والطواريء القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.

 

وكلف محافظ الإسكندرية  رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

 

وأكد محافظ الإسكندرية على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية. 

 

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

وقال الشريف أنه تقرر تعطيل الدراسة غداً السبت ٢٠ نوفمبر  بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية ( طلاب ومعلمون )، وذلك لإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً علي سلامة المواطنين.

 

أوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار. 

 

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

تهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم:

 

•  تقليل التحرك بالسيارات اعتبارا من عصر اليوم الجمعة وحتي الأثنين القادم، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر .

 

•  تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

 

•  عدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة .

 

•  عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق .

 

•  عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

 

•  عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار. 

 

•  عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

 

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

 

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 ) من أي محمول.

 

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

 

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

محافظة الاسكندرية سقوط امطار سقوط أمطار غزيرة وسط الإسكندرية طريق الكورنيش سيولة مرورية كثافة مرورية شرق الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

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