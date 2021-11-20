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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

10 حلقات فقط .. محمود قابيل ينضم لأبطال مسلسل قانون العمل

محمود قابيل
محمود قابيل

بدأ الفنان محمود قابيل تصوير دوره ضمن أحداث مسلسل “ قانون العمل ” ، والذى من المقرر عرضه على أحدى المنصات ، ويتعاون فيه مع المخرجة مريم أبو عوف .

 

وكانت قد كشفت المخرجة مريم أبو عوف عن تفاصيل مسلس “ قانون العمل ” ، والذى تدور أحداث فى إطار 10 حلقات فقط .

 

واكدت مريم أبو عوف فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انها بدأت تصوير مسلسل قانون العمل  منذ يومين فقط ، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول قوانين العمل ، وهو من تأليف ورشة سرد لـ مريم ناعوم ومن بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وثراء جبيل .

 

الجدير بالذكر ان الفنان محمود قابيل ينتظر عرض فيلمه الجديد 2 طلعت حرب ، وهو من غخراج مجدى أحمد على .

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قصة فيلم 2 طلعت حرب 

الفيلم 4 حكايات، كل منها لها شخصياتها، لا يوجد بطل، و   تحمس لإحدى الحكايات محمود قابيل، وأخرى سمير صبرى والثالثة عبير صبرى ومعنا أحمد وفيق وأحمد مجدى وعلى صبحى، وشريف الدسوقى، سهر الصايغ، بالاضافة إلى وجوه جديدة مثل ياسمين الخطيب وميدو عادل. 

فالفيلم تدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد على مدار فترة زمنية طويلة، ومختلفة تشتبك فيها الأحداث الاجتماعية بالحالة السياسية منذ الستينيات وحتى وقتنا حيث يتوافد على الشقة المفروشة 4 شخصيات تحمل كل منها حكاية مختلفة ونرى الحكاية من عيون البواب وكيف تتطور الحياة، ونحن لا نرى مالك العمارة سوى فى نهاية الفيلم.

والحكاية الرابعة هى التى تربط كل الأحداث، عندما نرى مشهد يناير وبزوغ عام 2012، فالقصة الاولى تتكلم عن طبيب أمراض نفسية يحضر إلى مصر فى فترة قصيرة عام 1968، ويعالج شخصا مهما فى الدولة نتيجة الضغوط الهائلة، وينصحه بأن يترك عمله، ويرفض، وينتهى الفيلم بموت الرجل والشرطة تريد من الطبيب أن يكتب تعهدا انه انتحر، لكن الطبيب يرفض ان يقول إنه انتحر لقناعته بأنه عالجه، وهنا نفهم الدوائر والضغوطات التى كانت محيطة بالاجهزة، والحكاية الثانية عن شاب من المقاومة الفلسطينية يأتى لزيارة صديق فى مصر، حيث أراد والده ان يبعده خوفا عليه من الموت، ويرسله لصديقه في مصر ويقع فى قصة حب، وخلال تلك الأحداث هناك انعكاس للواقع والزمن.

محمود قابيل الفنان محمود قابيل قانون العمل مسلسل قانون العمل 2 طلعت حرب

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