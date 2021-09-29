زهقنا بقي.. محمود قابيل يكشف حقيقة إصابته بـ كورونا

كشف الفنان الكبير محمود قابيل، حقيقة ما يتردد عن إصابته بـ فيروس كورونا.

وقال محمود قابيل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج مساء DMC، المذاع عبر شاشة DMC، مساء اليوم الأربعاء، :"اطمئنوا اطمئنوا أنا كويس الحمد لله، والكلام ده مش صح"، لافتا إلى أن الشائعات أصبحت مشكلة حقيقية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف الفنان الكبير محمود قابيل، أنه :"مروحتش مهرجان اسكندرية عشان عندي ظرف كده".



وأكمل الفنان الكبير محمود قابيل، :"زهقنا بقي من نشر الأخبار الكاذبة والتسابق على الترند والسبق دون التأكد مما ينشر وما يتردد عار تماما من الصحة ولم أصيب بفيروس كورونا كما يشاع".

فيما نفى الناقد الفني الأمير أباظة ما تردد عن إصابة الفنان محمود قابيل بفيروس كورونا، وما ترتب عليه عدم حضوره فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وقال مدير مهرجان الإسكندرية، لموقع صدى البلد، إن الفنان محمود قابيل بصحة جيدة، ولا وجود لمثل هذه التصريحات، مشيرا إلى أنه بخير وبصحة جيدة.

يكرم مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 37 عددا من رموز الفن المصري وهم المخرج عمر عبد العزيز، ومدير التصوير والممثل طارق التلمساني، والراحلة كوثر هيكل، والفنان خالد الصاوي، والناقدة خيرية البشلاوي، والمخرج التونسي عبد اللطيف بن عمار، وتكريم خاص للفنان دريد لحام احتفالا بالسينما السورية ويحصل على وسام البحر المتوسط الذي يعطى لفنان له إنجاز تاريخي في السينما العربية.