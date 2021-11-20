أمطار ورعد.. هيئة الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية خلال اليوم السبت سوف يصاحبها انخفاضًا محسوسًا في درجة الحرارة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أن تلك الحالة تعني ازدياد الإحساس بالانخفاض في الحرارة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر ليسود طقس اليوم السبت مائل للبرودة ليلًا، ونصحت الهيئة، بارتداء الملابس الشتوية، خاصة في ساعات الليل وفي الصباح الباكر.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط أطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تكون مصحوبة بحبات برد، ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

وأوضحت، أن هناك فرص سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الوجه البحري وشرق البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت كالاتي:

القاهرة: العظمى 22 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 20 – الصغرى 16

دمياط: العظمى 20 – الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 22 – الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 25 – الصغرى 18

سوهاج: العظمى 24 – الصغرى 14

أسوان: العظمى 26 – الصغرى 16