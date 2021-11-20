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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

طوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة لمواجهة الأمطار والسيول

صدى البلد

كشف اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة عن  انتشار سيارات ومعدات الشركة طبقا لخطة الانتشار الموضوعة لمواجهة الامطار والسيول.

 ففى محافظة الإسماعيلية، تم تنفيذ خطة انتشار السيارات بالشارع الدائرى ومنطقة جامع الدوحة والمستشفى العام وجامعة قناة السويس وطريق بورسعيد ونفق الممر وشبين الكوم ومنطقة البيارات والشارع التجارى وغيرها من المناطق المحتمل أن تشهد تجمعات مياه الامطار ،بالاضافة إلى انتشار السيارات والمعدات بالمراكز والمدن بفايد والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب وابوصوير، وفى محافظة بورسعيد تم تنفيذ خطة الانتشار بعدة مناطق منها ميدان المحافظة، ومسجد السلام، ومنطقة الاستثمار ومنطقة الموقف الجديد ومنطقة قشلاق السواحل.

 

وأكد تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة ، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وغرف العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاثة ( الاسماعيلية – بورسعيد – السويس ) ، بالإضافة إلى تسخير كل الإمكانيات من أفراد أو معدات وسيارات الكسح والنافورى للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية وغرف الطوارئ والأزمات بالمحافظات والأحياء وكل الأجهزة المعنية.

 ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات القناة الى تشكيل فرق متابعة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على مستوى محافظات القناة تكون باتصال مستمر بغرفة الطوارئ الرئيسية بالشركة ، لمواجهة التغيرات المناخية التى تتعرض لها جمهورية مصر العربية  حسبما اعلنت هيئة الارصاد الجوية.

كما شدد اللواء عبدالحميد عصمت على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة واستمرار العمل بجميع الافرع التابعة للشركة، والمتابعة الميدانية لسير العمل.

 

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مياة الشرب القناة عبد الحميد عصمت الاسماعيلية بورسعيد قشلاق السويس

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