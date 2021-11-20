نشرة العالم.. جائحة أشرس من كورونا تهدد البشرية.. فيضانات وانهيارات أرضية بالهند

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم السبت العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ستقتل 33 مليون شخص.. العالم ينتظر جائحة أفظع من كورونا

حذر تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية الأمريكية للطب اليوم السبت من جائحة أفظع من وباء كورونا تهدد العالم بأسره ويتوقع أن تقتل أكثر من 33 مليون شخص حول العالم.

وفقًا للعلماء، يمكن أن يكون حجم الوباء الجديد مشابهًا لوباء الإنفلونزا الإسبانية في 1918-1919 سوف يتسبب في أضرار أكثر من فيروس كورونا - قد يصل عدد الوفيات في جميع أنحاء العالم إلى 33 مليونًا ويتزايد خطر الإصابة بجائحة الإنفلونزا في العالم الحديث بسبب "التغيرات في الظروف العالمية والإقليمية التي تؤثر على الناس والحيوانات وطبيعة اتصالاتهم".

ويعتبر التهديد الرئيسي في انتشار الفيروس هو نقص لقاحات الجيل الجديد المشكلة حادة بشكل خاص في دول العالم الثالث. حث العلماء على البدء في تطوير عقاقير يمكن أن تنقذ الأرواح في المستقبل.

فيضانات وانهيارات أرضية.. مصرع 17 شخصا وفقدان أكثر من 100 آخرين في الهند

لقي 17 شخصا مصرعهم، وفُقد أكثر من 100 جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب ولاية أندرا برديش جنوبي الهند، في حين نشرت هيئة الكوارث فرقا حول الولاية من أجل انتشال العالقين.

وذكرت شبكة "أن دي تي في" الهندية، اليوم السبت، أنه تم الإبلاغ عن وفاة 17 شخصا، وفقدان 100 آخرين على الأقل، في الفيضانات التي عقبت الأمطار الغزيرة التي ضربت ولاية أندرا برديش، موضحة أن فيديوهات أظهرت المئات من الحجاج في معبد مدينة تيروباتي، محاصرين بين الفيضانات القوية.

وأشار الموقع إلى أن المئات من المواطنين في المدن المختلفة عالقين داخل الفيضانات في الوقت الحالي، لافتة إلى أنه تم انتشال جثث من حافلات جرفتها الفيضانات، ومن المرجح عدم التمكن من إنقاذ 12 شخصا آخرين عالقين داخل حافلات أخرى، الأمر الذي يرجح زيادة حصيلة الوفيات بشكل كبير.

الإخوان في أوروبا .. خارطة تطرف تدق ناقوس الخطر

أصدر المركزُ النمساوي تقرير جديد اليوم السبت لتوثيقِ التطرف السياسي ذي الدوافع الدينية، من خطر تنامي تواجد جماعة الإخوان الإرهابية داخل القارة الأوروبية.

ورسم التقرير الصادر مؤخرًا، خارطة لوجود تنظيم الإخوان الإرهابي داخل قارة أوروبا، محذرا - تحت عنوان "الهيكل العام للإخوان المسلمين في أوروبا"، من خطر تواجد أعضاء التنظيم في القارة، خصوصا أنهم يتمتعون بـنفوذ نسبي بين السكان المسلمين في جميع أنحاء القارة.