من تحقيقات قضية عائشة الشاطر.. حفيد المرشد حسن الهضيبي يتبرأ من الإخوان

حصل صدى البلد ، على نص إعترافات أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، حفيد حسن الهضيبي المرشد العام الأسبق الإخوان، ونجل شقيق مأمون الهضيبي المرشد العام الأسبق للإخوان، في قضية عائشة خيرت الشاطر، والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، وبرقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

وأدلى المتهم أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، حفيد حسن الهضيبي المرشد العام الأسبق للجماعة بإعترافات تفصيلية خلال التحقيقات، قائلا "أنا أتولدت في 28 أكتوبر 1972، في محافظة الجيزة، ووالدي كان محامي حر ووالتي متوفية وكانت بتشتغل دكتورة نساء وتوليد، وأتخرجت من مدرسة السعدية سنة 1990، وبعد كدة دخلت الجامعة الأمريكية، وأشتغلت في مصنع مواسير لحد سنة 1999، وأتجوزت بعدها، وبعدين أشتغلت في مصنع عربيات، وبعدها شركة الأسمنت، وسافرت أسبانيا تبع شغلي سنة 2003، ورجعت مصر أسسنا شركة أنا وأخويا محمد بتشتغل في تصدير الفاكهة وأنا كنت مدير الشركة دي والوحيد اللي ليا حق التوقيع في أي حاجة".

وتابع حفيد حسن الهضيبي مرشد الجماعة الأسبق، أنا ماليش علاقة بالجماعة، وأنا جدي كان المرشد الثاني للإخوان بعد حسن البنا، وأبويا أتحبس مرتين بسببهم، وعمي مأمون الهضيبي كان بردو مرشد الجماعة سنة 2003، وعلاقتي بالجماعة وبعض أعضائها ملهاش دعوة بأي تنظيم سري أو علني هي فقط كانت في إطار علاقتي الاجتماعية العامة زي مثلا أنا روحت حضرت عقد قران بنت سعد الكتاتني، وعزاء أم أحمد سليمان، وأنا أعرف انهم كانوا أعضاء في الجماعة.

واسترسل: لما حصلت ثورة 25 يناير، أنا روحت ميدان التحرير حوالي 4 أو 5 مرات من ناحية جامعة الول العربية، والحتة دي كان بيقعد فيها الفنانين، وأنا كنت شايف أن الثورة حاجة كويسة عشان جمعت كل التيارات في المجتمع، وبعد كدة سافرت ألمانيا تبع شغلي ولما رجعت كان في أخر 2011، أشتركت في حزب الحرية والعدالة والإشتراك كان قيمته 25 جنية، وفي أواخر 2012 بقيت رئيس لجنة الصناعة في الحزب واللجنة دي كانت لجنة فنية هدفها تطوير الصناعة في مصر، وكانت اللجنة دي بتجتمع مرة كل أسبوعين في مقر اللجان الفنية في المنيل وفي الاجتماعات دي كنا بيتم نقاش تطوير الصناعة، وبعدين كنا بنعرضها على اللجنة الإستشارية عند وزير الصناعة.

وأضاف حفيد حسن الهضيبي، كان في فرق بين اللجنة الفنية واللجنة السياسية، الأولى كانت فيها كل الأطياف لكن التانية كان معظمها أعضاء في الجماعة، ودي كانت مشاكرتي الوحيدة في الحياة السياسية، وبعدين إنتخبت قائمة الحزب في إنتخابات مجلس الشعب 2012، وفي إنتخابات الرئاسة انتخبت محمد مرسي وأخترته عشان البرنامج بتاعه، وفي الفترة دي كان مستمر شغلي في الحزب، وبعد 30 يونيو روحت إعتصام رابعة حوالي 5 مرات أو يمكن أكتر ونزلت عشان أشوف الاعداد اللي موجودة في الاعتصام وكنت بدخل من ناحية شارع الطيران وأخرج منه بس مكنتش بقعد في حتة معينة.

وأستكمل حفيد حسن الهضيبي: أنا مروحتش إعتصام النهضة، ويوم الفض إتفرجت عليه في التلفزيون، وبعدين إشتركت في مظاهرة واحدة يوم 6 أكتوبر 2013 ومشيت معاهم من ميدان سفنكس لحد كوبري الدقي، ومشاركتش في أي مظاهرات تاني، وأنا اتعملي إضافة في جروب اسمه العائلة وكان ادمن فيه واحد اسمه أحمد عبدالباسط، وخرجت من الصفحة بسبب الخناقات عليها وكانوا بيرجعوني تاني وبعدين أتعملي إضافة في صفحة إسمها الهدف وكان أدمن الصفحة أسمه إبراهيم عطا وكان هدفها تنشر حاجات الغرض منها الاعمال الخيرية، وفي أواخر 2017 سألته أني عايز أشارك في أضحية وقالي في حدود 3 آلاف جنية.

وأردفت: أنا قابلت إبراهيم عطا مرتين في مطعم، وفي المرتين اتغدينا وأتكلمنا في أمور شخصية وأنا طلبت منه أنه يشوفلي مدرسة عربي للأولاد، وأديته فلوس تبرعات وفلوس الأضحية، وأديته كذا مرة فلوس، وبعدها أتقبض عليا، وأنا مش منضم للجماعة وعمري ما أنضميت، وكل اللي حصل أن إبراهيم عطا عرض عليا أنه يجمع فلوس لأعمال خيرية وأنا فعلا أديته فلوس مش أقل من 5 مرات، وده بعد ما أتعرفت عليه من على الفيسبوك على صفحة الهدف.