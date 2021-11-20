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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

القابضة للمياه تتابع تمركزات المعدات وأعمال سحب المياه بالقاهرة والجيزة

اعمال سحب المياه
اعمال سحب المياه

 

أجرى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي جولة تفقدية للمرور على أماكن تمركزات معدات شركتى الصرف الصحى بالقاهرة والجيزة،

وشملت الجولة مرورا على معدات الشركة بطول كورنيش الجيزة بدء من محطة الجامعة وشيراتون ثم التحريرورمسيس وروض الفرج

وقال المهندس ممدوح رسلان، أن جميع الشركات التابعة استعدت وتم انتشار وتمركز المعدات وفقا لخطة الطوارئ لكل شركة، مع التأكد من الإجراءات الاستباقية فى تطهير شنايش وبالوعات الأمطار وتطهير شبكات الصرف الصحى، مع التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والسادة المحافظين.

وأضاف أن غرفة عمليات الشركة القابضة تتابع مع غرف العمليات بكل شركة لمتابعة أعمال سحب تجمعات المياه، موجها بضرورة التعامل مع أى تداعيات موجة الطقس السئ بكافة المعدات والامكانيات.

وتابع رئيس الشركة القابضة أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار، حيث شهدت محافظة الجيزة والقاهرة سقوط أمطار متوسطة، بمناطق مصر الجديدة، عبود، وكوبرى السلام الدولى والنزهة، والحجاز وشبرا الخيمة، وأمطار متوسطة بمناطق محافظة الجيزة فى "بين السرايات وشارع السودان والصف وشارع ربيع الجيزى وكورنيش النيل، والعمرانية والهرم وفيصل، ومحور صفط والوراق، وأمطار خفيفه على محور ٢٦ يوليو والعياط".

 

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الشركة القابضة لمياه الشرب كورنيش النيل الصرف الصحى غرفة عمليات المهندس ممدوح رسلان تطهير شبكات الصرف الصحى القاهرة والجيزة

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