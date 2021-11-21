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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على حكاية النافورة الراقصة.. مشروعات تتحدث عن نفسها بأسوان.. أبرزها التطوير والتجميل

النافورة الراقصة
النافورة الراقصة بميدان المحطة بأسوان

مشروعات تتحدث عن نفسها تشهدها محافظة أسوان عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية بالقارة السمراء ، والتي تشهد خلال الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة من مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، ومشروع التطوير والتجميل الشامل والذى يضم حديقة بلازا درة النيل ، وميدان المحطة ، والسوق السياحى القديم .

واليوم نلقى الضوء عبر موقع "صدى البلد " على مشروع التطوير والتجميل والذى يأتي تنفيذه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية ، ولتكون دائماً في أبهى صورها لإستقبال ضيوفها وزائريها .

 

ومن أبرز الأعمال الناتجة عن مشروع التطوير والتجميل نتحدث عن النافورة الراقصة والتي تم وضعها بميدان المحطة ، ويلتف حولها السائحين والزائرين لأسوان لإلتقاط الصور التذكارية بجانبها ، والاستمتاع بمشاهدة حركة المياه وهى تتراقص على نغمات المطربين في مشهد جمالى شهد إشادة كبيرة من أهالى أسوان وضيوفها .

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وقالت نسمة محمد  من أهالى أسوان، إن مدينة أسوان أصبحت واجهة مشرفة للزائرين وخاصة الضيوف الأجانب بالتزامن مع أعمال التطوير التى أجريت مؤخراً فى قلب المدينة وخاصة ميدان المحطة الذى يعتبر أول واجهة يمكن أن يشاهدها السائح بمجرد نزوله من محطة القطار، فهذا المكان تحول إلى تحفة فنية بعد أن كان يحتوى على مشاهد غير لائقة من انتشار المتسولين والنوافير المعطلة وتراكم القمامة فى بعض أنحاء الميدان وكذلك إنتشار المقاهى والأكشاك بصورة عشوائية لا تليق بحضارة ومكانة أسوان محلياً وعالمياً.

وقد وافقها الرأي عوض محمود والذى أشار إلى أنه تم تغيير أرضية الميدان للتناسب مع المتنزهين بجانب إنشاء محلات بشكل راقٍ ومحترم للباعة والمقاهى، كذلك تم تزويد المكان باستراحات يمكن للمواطنين الجلوس عليها بعد أن كان المكان خال من أى مقاعد، بجانب وجود مظلات للوقاية من الشمس فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالتزامن مع فصل الصيف، وإضافة نافورة راقصة مضاءة بألوان مختلفة فى وسط الميدان.

وأضاف بأن أعمال التطوير امتدت إلى حديقة درة النيل وبالرغم من موقعها المميز إلا أنها كانت مهملة تماماً وتحولت إلى مأوى للحيوانات واختفت المساحات الخضراء فيها، حتى جاءت أيادى التطوير وحولتها إلى متنزه عالمى يليق بأبناء أسوان أولاً ثم ضيوفها محلياً وعالمياً ، مؤكداُ على أن المكان أصبح أكثر أماناً للأسر والسيدات والأطفال ويمكنهم أن يتنزهوا بكل ارتياح واستمتاع، خاصة فى ظل وجود نافورات ذات إضاءة رائعة مميزة واستراحات تلائم وتناسب الطبيعة الأسوانية المعروفة، ومساحات خضراء وغير ذلك، مؤكدةً أن المكان تحول إلى قبلة لالتقاط الصور التذكارية و"السيشن" خاصة فى مناسبات حفلات الزفاف والخطوبة والتخرج وغير ذلك.

من جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أن مشروعات التطوير بميدان المحطة والسوق السياحى وحديقة بلازا درة النيل بمدينة أسوان شملت إنشاء نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات، بجانب الإنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة، كما أنه حديقة درة النيل شهدت وضع  النصب التذكارى للشهداء و4 تماثيل للزعماء جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ، بجانب المشير محمد حسين طنطاوى ، والفريق عبد المنعم رياض .

وأوضح أشرف عطية بأنه بالنسبة للسوق السياحى القديم فإنه جارى تغطيته برجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة على قواعد خرسانية مسلحة، مع تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت، بجانب تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها، وأيضاً تجديد ورفع كفاءة عدد 10 بوابات رئيسية فيه وإنشاء عدد 2 بوابة جديدة، بالإضافة إلى تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكى، وكذا إنشاء عدد 2 كافية داخل مسار السوق السياحى، فضلاً عن تطوير وصيانة شبكات البنية الأساسية وخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى والحريق.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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