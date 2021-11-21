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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطلين قتلا سائقا وسرقا التوك توك الخاص به

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل سائق توك توك وسرقة مركبته وإلقائه فى مصرف بمنطقة المرج.

وأمرت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجنى عليه واعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والأداة المستخدمة فى ذلك.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحرى عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد كشف ضباط مباحث القاهرة ملابسات العثور على جثة سائق توك توك بأحد المصارف الفرعية بمنطقة المرج ، حيث تبين أن عاطلين انهالا عليه بالطعنات لسرقة التوك توك والقيا جثته بمصرف لإخفاء معالم جريمتهما .

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من الأهالي بالعثور على جثة بمصرف فرعى بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة سائق "توك توك"، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطلين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب  الواقعة بقصد سرقة مركبة "التوك توك" قيادته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة ومركبة "التوك توك" المستولى عليها ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطلين قتل سائق سائق قتل

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