نانسي عجرم تروج لفيديو كليب لأغنيتها الجديدة 150

طرحت المطربة اللبنانية "نانسى عجرم"، مطلع الشهر الجاري كليب 150 عبر قناتها الرسمية بموقع اليوتيوب وتعاونت الفنانة نانسي عجرم في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذي تم تصويره فى لبنان وعدد من الأماكن المتفرقة هناك.



ونشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، بصورة من كواليس الكليب وعلقت "إذا كان لديك مكالمة هاتفية واحدة فقط ، فمن ستكون؟ ☎️150"



حصدت الفنانة نانسي عجرم، 3 مليون و750 ألف مشاهدة، مقتربة من الـ4 ملايين، بأحدث أغنية لها «150» بعد يوم واحد فقط من طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وتمكنت نانسى عجرم من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك من خلال أغنيتها الجديدة “150”.



الأغنية حققت أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد أن تم طرحها منذ ما يقرب من 15 يوم وهى باللهجة اللبنانية.