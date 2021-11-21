التعاون الدولي تجري لقاءات مع شركاء التنمية ضمن تكليفات القيادة السياسية..دعم مشاركة القطاع الخاص وتهيئة مناخ الاستثمار

وزيرة التعاون الدولي:

لقاء رئيس مجموعة أوراسيا ومحرر جريدة التايمز

تبادل الخبرات في مجالات التعاون بين بلدان الجنوب والمدن المستدامة

مناقشة مع مجموعة Bayer الألمانية توسيع أعمالها في مصر

شهدت وزارة التعاون الدولي عددا من الفعاليات واللقاء المهمة، والتي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، مع شركاء التنمية للتأكيد علي استراتيجية مصر التنموية لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بدعم مناخ الاستثمار..

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إيان بريمر، مؤسس ورئيس مجموعة أوراسيا Eurasia Group، وأحد أبرز المفكرين السياسيين في أمريكا المعنيين السياسة الخارجية، والمخاطر العالمية، وشئون الدول في طور الانتقال السياسي، كما أنه محرر الشؤون الدولية في مجلة تايمز، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي عُقد بسنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.



وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، سبل التعاون مع مجموعة أوراسيا، التي تعمل على مساعدة المستثمرين وصناع القرار في مجال الأعمال على فهم المخاطر المحيطة بالاستثمارات، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية في الأسواق الخارجية الناشئة والمتقدمة، فضلا عن تقديم استشارات إدارة الأعمال والشراكات الاستثمارية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، محاور الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الدولة بتنفيذه خلال السبع سنوات الماضية والذي انعكس على دعم جهود تحقيق التنمية في العديد من المجالات وتحقيق طفرة في البنية التحتية للدولة لاسيما في مشروعات الطرق والنقل والطاقة المتجددة والمياه، موضحة أن الحكومة تمضي قدمًا في الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تحقيق العديد من المحاور من بينها إتاحة المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وأشارت "المشاط"، إلى مساهمة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات القومية في مجال الطاقة المتجددة لاسيما عقب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة، وغيرها من القطاعات، مؤكدة أن القطاع الخاص سيكون له دور قوي في دعم جهود الدولة للتحول الأخضر وتنفيذ استراتيجية الدولة للتوسع في المشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تحقيق التكامل الإقليمي مع قارة أفريقيا والمنطقة العربية في مشروعات الطاقة والنقل.

يشار إلى أن مجموعة أوراسيا تأسست عام 1998، لمساعدة ودعم المستثمرين في اتخاذ القرار في مجال الأعمال وإتاحة الفرص في الأسواق الخارجية، وتمتلك مكاتب وفروع في أربع قارات على مستوى العالم، وتركز على مجالات الاستثمار والاعمال في البلدان المتقدمة والنامية.

وشارك بريمر، في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي نظمته وزارة التعاون الدولي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يومي 8 و 9 سبتمبر الماضي، حيث كان أحد المتحدين المشاركين عبر الفيديو في جلسة التحديات المناخية.



والتقت وزيرة التعاون الدولي، هيلجا فلوريس تريجو، نائب رئيس مجموعة باير الألمانية للعلاقات الخارجية والمنظمات الدولية، بحضور ماتياس بيرنينجير، مساعد نائب رئيس المجموعة للاستدامة والعلوم، و شيتكالا كاليداس، نائب الرئيس، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء، امكانية التوسع في أعمال الشركة بـ مصر وخاصة في مبادرات دعم الصحة ومشاركة المرأة ووسائل الزراعة المستدامة.

وتطرق اللقاء لمناقشة المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وسعي الحكومة لتطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعزز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات المجموعة التوسع في أعمال الشركة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات تحفيز جهود التنمية المستدامة والمبادرات الصحية، وتعزيز وسائل الزراعة المستدامة.



وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، والذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدة سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها.

ويشارك في المنتدى أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، وانج كيشان، وجينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، وجان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، وأوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا، وجين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

كانت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

وشاركت «المشاط»، في منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة، الذي يهدف إلى مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية وبحث خلق رؤى مُشتركة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاديات المتقدمة والناشئة على حدٍ سواء، ومناقشة التزام العالم بالحد من آثار التغيرات المناخية وتوفير التمويل اللازم للدول الناشئة لمواجهتها، وذلك بمشاركة أكثر من 750 من قادة الاقتصاد وصانعي السياسات والرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال، من بينهم نائب الرئيس الصيني، وانج كيشان، و جينا رايموندو، وزيرة التجارة الأمريكية، و جان كيم يونج، وزيرة التجارة والصناعة بسنغافورة، و أوزيل نداجيجيمينا، وزير المالية والتخطيط الرواندي، والدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، و جين ليكون، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و مايكل بلومبرج، الاقتصادي الأمريكي ومؤسس بلومبرج.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شاركت في قمة بلومبرج للاقتصاديات الجديدة خلال العام الماضي، والتي عقدت افتراضيًا، وخلال المنتدى اختارت بلومبرج جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها الدولتان رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، هانا وانجي رايدر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة آفاق التنمية الجديدة، وذلك ضمن اللقاءات التي عقدتها خلال مشاركتها في فعاليات منتدى بلومبرج للاقتصاديات الجديدة الذي انعقد في سنغافورة خلال الفترة من 16-19 نوفمبر الجاري.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء، جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتقوية العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الدولية لدفع تحقيق هذه الرؤية من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي، كما بحثت مجالات التعاون التي يمكن تعزيزها بين الشركة والحكومة المصرية لتعزيز آليات تحقيق التنمية المستدامة، ودعم التكامل المصري مع قارة أفريقيا.

وخلال اللقاء أكدت "المشاط"، على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر بدعم التنمية في بلدان قارة أفريقيا من خلال الشراكات الاستراتيجية مع دول القارة، في مجالات عدة من بينها البنية التحتية والصحة والنقل والمياه وغيرها، مشيرة إلى أن الدولة تقوم بجهود حثيثة في تعزيز استدامة المدن وتحقيق النمو الأخضر، وكذلك تفعيل التعاون مع بلدان الجنوب من خلال جهود التعاون الدولي، وإمكانية تعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات مع المؤسسة في هذا الشأن.

في ذات السياق أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة آفاق التنمية الجديدة، على تطلعها للعاون مع مصر في العديد من المجالات من بينها تبادل الخبرات وجهود تحقيق التنمية المستدامة. وتعقد شركة آفاق التنمية الجديدة شراكات بناءة مع العديد من الجهات مثل مبادرة صنع في أفريقيا، ومشروع الشراكة الصينية الأفريقية، والعديد من الجهات التي تدعم التنمية في قارة أفريقيا.

