الدبيبة يعلن تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مدارس ليبيا

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبدالحميد الدبيبة أنه أصدر تعليمات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بالعمل على كافة المتطلبات لتدريس اللغة الأمازيغية في جميع المراحل الدراسية بليبيا.

وأضاف الدبيبة خلال اجتماع مع عدد من عمداء البلديات في الغرب الليبي أنه سيصدر تعليمات لمصلحة الأحوال المدنية للسماح للأمازيغ بتسجيل أبنائهم بالأسماء الأمازيغية طالما لا تخالف الشريعة الإسلامية.

قال الدبيبة إن الحكومة خصصت قناة تلفزيونية أمازيغية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بدعم التنوع في المجتمع الليبي.

على جانب آخر، انتقد الدبيبة قانون الانتخابات في ليبيا قائلا إنه "مفصل من أجل خدمة أشخاص بأعينهم" على حد وصفه.

واعتبر الدبيبة أن نصوص المادة 12 من قانون الانتخابات التي تمنعه من الترشح لانتخابات الرئاسة لعدم توقفه عن العمل إقصاء له، قائلا: إن ذلك "سيكلف الكثير والكثير".

وقال رئيس الحكومة الليبية "عدم توقفي عن العمل منذ 3 أشهر عملاً بالمادة 12 كشرط للترشح إقصاء والقضاء سيكون له الكلمة في إقصائي من الترشح".

وتأتي تصريحات الدبيبة قبل نحو شهر من الموعد المقرر للانتخابات في ليبيا، التي ينظر إليها كإجراء مصيري بالنسبة لبلد عانى 10 سنوات من الصراع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر المقبل، لتكون هي الأولى التي تجرى بالاقتراع العام في ليبيا.