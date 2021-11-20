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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابتعد عن تلك الأماكن .. الأمطار تسقط أعمدة إنارة بالقاهرة

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

أفاد مصدر أمني من خلال متابعة الحالة المرورية اليوم الموافق 20/11/2021 فى بداية سقوط الأمطار على أنحاء محافظة القاهرة، أنه تم رصد مواقع تراكمات مياه الأمطار كالتالي :

قطاع شرق القاهرة :

طريق السويس القادم من أسفل الدائرى اتجاه مصر الجديدة وايضا اسفل كوبرى جاردينيا وايضا اسفل كوبرى الجيش
الحجاز مع عبد الحميد بدوى
مطلع كوبرى الفنجرى من طريق النصر
مسطح كوبرى القديم والجديد تجاه المطار
النصر ومكرم عبيد المتجه للنادى الاهلى
محور مصطفى النحاس بالكباري ( المنهل ومكرم عبيد  وعباس العقاد)
ميدان المطرية 
مطلع محور جيهان من ابو زيد خضر
شارع الطيران أمام التأمين الصحى تجاه الشهيد هشام بركات

قطاع الشمال:

ميدان الحدائق
مطالع كوبرى أبو وافية
مطالع كوبرى الزاوية
نفق ابو حشيش
الكورنيش أسفل كوبرى امبابة
مطلع كوبرى محور روض الفرج من ترعة الإسماعيلية
مطالع كوبرى الطاهرة

قطاع الجنوب:

الكورنيش اسفل الدائرى
المنيل والروضة
اسفل نفق الملك الصالح
منازل كوبرى التونسى
تراكمات بمنطقة الكورنيش منطقة المحكمة الدستورية

قطاع الغرب :

منطقة صلاح سالم القادم من حديقة الأزهر أمام باب الوزير المتجه للقلعة

وايضا تتبع نتيجة العوامل الجوية سقوط أعمدة إنارة بالأماكن التالية:

محور طه حسين امام السعودى الالمانى
الكورنيش أمام المحكمة الدستورية.

وتم التنسيق مع عمليات المحافظة بكافة الإخطارات من الاداره العامه للمرور.

الحالة المرورية سقوط الأمطار الامطار القاهرة مياه الأمطار

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