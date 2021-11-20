أخبار الاهلي | أول رد من كهربا علي أزمته مع موسيماني .. الخطيب يكشف أسباب اختيار خالد مرتجى لمنصب أمانة الصندوق

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

أول رد فعل من كهربا عقب أنباء تدهور علاقته بموسيماني

كشف محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي عن تطورات أزمته مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عقب استبعاده من قائمة الفريق بمباراة المقاولون العرب في اطار الجوله الرابعه من الدوري المصري الممتاز.

الخطيب يكشف أسباب اختيار خالد مرتجى لمنصب أمانة الصندوق فى الأهلى

كشف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى والمرشح على ذات المنصب في الانتخابات المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى، أن اختيار خالد مرتجي لمنصب أمين الصندوق ضمن قائمته الانتخابية جاء باعتباره الأنسب والأفضل لمشروع الأهلي الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه مؤهل للمنصب بسبب علاقات المتميزة مع العديد من المؤسسات الاقتصادية والرياضية الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهو ما ظهر واضحا خلال مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية.

تدريبات استشفائية لثلاثي فريق الأهلي على ملعب التتش

أدي محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات استشفائية خفيفة على هامش مران الفريق صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

موسيماني يكشف للاعبي الأهلي أخطاء مباراة المقاولون

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

موسيماني يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي قبل مباراة غزل المحلة

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسامي قمصان، مدرب عام الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.