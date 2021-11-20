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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إيقاف نجم الأهلي وغرامة 40 ألف جنيه على الإسماعيلي.. عقوبات الجولة الرابعة بالدوري المصري

صدى البلد

كشفت رابطة أندية الدوري المصري عن العقوبات الموقعة عن مباريات الجولة الرابعة للدوري المصري.

أعلنت رابطة الأندية إيقاف حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي لمباراة واحدة بعد طرده مباشرة أمام المقاولون العرب.

كما كشفت الرابطة عن إيقاف فريد شوقي لاعب وسط المصري لمباراة بسبب الطرد أمام بيراميدز.

وتم تغرم نادي الإسماعيلي بمبلغ 40 ألف جنيه، 20 ألفا للتأخير في نزول اللاعبين قبل بداية الشوط الثاني، ومثلهم بسبب السباب الجماعي من الجماهير لأحد عناصر اللعبة.

وإيقاف محمود عماد لاعب فاركو لمباراتين بسبب الطرد للعب العنيف أمام مصر للمقاصة.

وجاءت العقوبات كالاتي: 

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