محافظ البحيرة: 1262 معدة لمواجهة موجة الطقس السيء.. فيديو

قال اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة استعدت بشكل جيد لموجة سقوط الأمطار، لافتا إلى أن تنبؤات هيئة الأرصاد ساعدت على التعامل مع الموجة.

وأضاف "أمنة "، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "حالة سقوط الأمطار بدأت أمس، وكان هناك تنسيق كبير بين المحافظة وبين مديرة أمن البحيرة لمواجهة موجة الطقس السيء، فضلا عن التنسيق مع شركة المياه بالمحافظة".

أشار: "المعدات تحركت لأماكن الأمطار الكثيفة ونعتمد على تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية"، موضحا: "نتعامل مع أمطار غزيرة منذ فجر اليوم وحتى الساعة الثالثة عصرا".

أكد: "المحافظة استقبلت أمطار لا حدود لها، واستطعنا تخطي الأزمة من خلال الإمكانيات والمعدات التي تمثلت في 1262 معدة، مع تضافر كافة أجهزة المحافظة".