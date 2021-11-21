كلام الإثيوبيين كاذب وهل أثيوبيا بدأت أو اقتربت من توليد الكهرباء من سد النهضة؟..عباس شراقي يوضح

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة ، إن هناك تصريحات أثيوبية تقول انه تم الانتهاء من 83% من بناء سد النهضة وهذا كلام غير صحيح ، مؤكدا أن هذا غير صحيح لان الجانب الأيمن والأيسر ارتفاعهم إلي اقل من 100 متر .

واضاف عباس شراقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن السد يجب أن يحتوي علي 13 توربين ولم يركب منهم ولا توربين حتي الأن ، مؤكدا أن تركيبهم عمل فني دقيق للغاية ، مؤكدا أن السد يتبقى في بناءة ثلثه وهذا الجزيء الذى يحتوي علي الأعمال الفنية .

واوضح عباس شراقي ، إن المحطات الجديد المصرية المتواجدة في بني سويف أو البرولس تولد اكثر من سد النهضة ، مؤكدا انه لا يوجد أي أعمال هندسية أو استعدادات للتخزين الثاني والبوابات في السد لا تعمل وهذا يدل انه ليس هناك تخزين للكهرباء .