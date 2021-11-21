العدل ليس شرطا والاولى تدخل جهنم.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

اثار الدكتور مبروك عطية الداعية الاسلامي موجة كبيرة من الجدل بسبب تصريحاته عن تعدد الزوجات والتي قال فيها ان الزوجة لا يحق لها ان تطلب الطلاق بسبب زواج زوجها من اخرى وانها بذلك تكون اثمة وجزاؤها جهنم وان العدل ليس شرطا في تعدد الزواج .

تصريحات مبروك عطيه عن تعدد الزوجات

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن العدل بين الزوجات ليس شرطا في صحة الزواج، وإنما هو وصية من الله للزوج الذي أراد الزواج بأكثر من امرأة وعدد بين الزوجات.



وأضاف مبروك عطية، في لقائه على فضائية "ام بي سي مصر"، أن الزواج له شروط صحة ليس من بينها العدل بين الزوجات، والمعنى أنه بدون العدل لا يكون الزواج باطلا، بل الزواج يكون صحيحا.

ظاهرة الزوج الاتكالي

فسر الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، ظاهرة الزوج الاتكالي وجلوسه في البيت وعدم إنفاقه وتحمله المسؤولية بأنه جزء من مبدأ "خلي الحمار يشيل"، مؤكداً أن الزوجة هي السبب في ذلك.



وقال عطية خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية ام بي سي مصر، ضمن فقرة بعنوان " ستات قد التحدي"، :" الستات هي السبب في ده.. كونك بتساعديه في النفقات على البيت مش معناه إنه دورك ربنا قال "لينفق ذو سعة من سعته"، و"بما أنفقوا"، لكنه مجبر يصرف عليكي حتى لو بتشتغلي مش يقعد يتفرج عليكي".

ولفت إلى أن هناك بعض الهواجس لدى البعض من عمل المرأة مرجعها الخوف على زوجته من الاختلاط، موضحاً أننا نعاني من الملتزمين بأفكار "ملوش وعلوش" وما أكثرهم، وأقلهم يلتزمون بصحيح الدين.

ولفت عطية، في حديثه عن حرمانية عمل المرأة إلى أن هناك حديث نبوي حذر فيه النبي من سؤال عن حاجة لم يقلها حتى لا تحرم عليهم فقال: "ذروني ما تركتكم"، مبيناً أن القرآن حذرنا فقال:" وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ"، مؤكداً لو كان حرام مش هتخرج تحج أو تجيب لك الأكل من السوق.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول تصريحات الدكتور مبروك عطيه المثيرة للجدل من خلال الفيديوجراف التالي.