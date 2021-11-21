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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

"دقت ساعة الحقيقة".. السر وراء تعليق تويتر حساب سيف الإسلام القذافي

تويتر يعلق حساب سيف
تويتر يعلق حساب سيف الإسلام القذافي

بعد 24 ساعة فقط من تدشين أول حساب له بعد أول عودة رسمية منذ عشر سنوات، قام موقع تويتر بتعليق حساب سيف الإسلام القذافي بعد أن وصل إلى أكثر 27 ألف متابع في وقت قليل، وذلك بسبب انتهاك سياسات الموقع . 


وبحسب موقع The Libya Observer فإن السر وراء تعليق حساب القذافي الابن حيث قال في أول تغريدة له " دقت ساعة العمل"  وهو محتوى شبيه بكلمة أبيه الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي أثناء الثورة الليبية، الأمر الذى اعتبره تويتر خطابا للكراهية. 

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وقال سيف الإسلام القذافي في تغريدته : "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشعب الليبي العظيم ، لقد دقت ساعة الحقيقة، وعليكم التوجه الى فروع مكاتب المفوضية العليا للانتخابات لاستلام بطاقاتكم لتقرير مستقبلكم ومستقبل أطفالهم".    

   
وظهر سيف الإسلام القذافي لأول مرة منذ عشر سنوات بعد الثورة الليبية مقدما أوراق ترشحه رسميا  للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المقرر إطلاقها في 24 ديسمبر القادم، ليتسابق مع آخرين في الوصول لحكم ليبيا، لاستعادة حكم أبيه مرة أخرى .

 

وليس من المعروف إذا كان سيف الإسلام القذافي سيتم إقصائه من الانتخابات أم سيظل حتى النهاية، حيث يعتبر موقف المحكمة الجنائية هو أكبر عقبة قانونية في ترشح القذافي الابن حيث قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ، يوم الأحد الماضى ، إن مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق سيف الإسلام القذافي ، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي ، لا تزال سارية المفعول ، وأضافت المحكمة أنها لا تعلق على القضايا السياسية، وذلك فيما يخص ترشحه. 
 
 

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