مهرجان نجم العرب..هاني سرحان أفضل مؤلف عن مسلسل الاختيار2

فاز هاني سرحان بجائزة أفضل مؤلف عن مسلسل الاختيار 2: رجال الظل، ذلك في حفل مهرجان نجم العرب السنوي، بعد الإشادات النقدية الواسعة، والتفاعل القوي الذي حصده المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي موسم رمضان الماضي، وقد حصل هاني على الجائزة وفقًا لاستفتاء أجرته المجلة على مستوى الجمهور العربي والخليجي.

وقد برز اسم هاني سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية الأب الروحي، والغوص في عالم المصارعة الرومانية بمسلسل لمس أكتاف، وجرأة تناول الأحياء الشعبية في فترة الفتوات والحكم بالنبوت في مسلسل الفتوة الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. ويشهد هاني سرحان في الفترة الحالية نشاطًا فنيًا، فبعد منافسته الناجحة في موسم رمضان الماضي بمسلسل الاختيار 2: رجال الظل، يعمل حاليًا على فيلمه الروائي الأول اللي مايتسموش والذي سيكون من إنتاج نيوسنشري.