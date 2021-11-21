عاجل
أخبار التوك شو | أبو العينين في مؤتمر عالمي: مصر تزدهر ولا توجد حالة طوارئ بسبب الاستقرار.. والأرصاد تعلن توقعاتها لحالة الطقس يوم الإثنين بعد قليل .. نظر دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور أخلاق الإسلام ..كيف نطبقها في الحياة اليومية؟ سكان أبو النمرس يشكون من انكسار ماسورة مياه بباطن الأرض يمكن ان تتسبب في تصدع المنازل أخبار التعليم| البحث العلمي تعقد ندوة حول الممارسات الأكاديمية المزيفة.. جامعة القاهرة تعلن الكشوف المبدئية للطلاب المشاركين في اتحاد الطلاب.. اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير القوي العاملة :

تحصيل 1.6 مليون جنيه مستحقات متوف بالرياض

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات متوفي مصري، بلغت 404 آلاف 749 ريالا سعودياً، أي ما يعادل مليون و691 ألفاً و 853 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات الطبيب المتوفى"أشرف ب.ح"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير إلي  أنه فى ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة نجح المكتب في الحصول على مستحقات المتوفى "أشرف ب.ح"  الطبيب بالمنطقة الشرقية،  وذلك بعد تقدمت زوجته بطلب لمساعدتها في تحصيل مستحقات زوجها المتوفى.

ولفت رئيس مكتب التمثيل العمالي إلي أن الملحق العمالى الدكتور كريم أبو السعود  توجه إلى المقر الرئيسى بالمستشفى بالرياض وتفاوض مع المدير المالي بالإدارة العامة، وتم الاتفاق على ارسال شيك باسم الورثة مناولة باليد باسم سفارة جمهورية مصر العربية، وقد تم التنسيق مع القسم القنصلي بالسفارة لتسليم ذوى المتوفى شيك المستحقات المالية .

IMG_6839
IMG_6839
محمد سعفان وزير القوى العاملة مكتب التمثيل العمالي وزارة القوى العاملة الرياض السعودية مستحقات متوفي مصري

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 خطوات ذهبية لشراء سيارة مستعملة..5 سيارات موديل 2021 الأقل استهلاكًا للوقود في مصر

منافس الخطيب .. خالد سليمان المرشح لرئاسة الأهلي في ضيافة على مسئوليتي

أخبار الرياضة.. كيروش قد يرحل عن المنتخب .. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد.. موقف النني من الرحيل عن أرسنال

أخبار التكنولوجيا|شركة ZTE تطلق أسرع هاتف في العالم.. وميزة في آيفون تخلصك من الأرق

نشرة العالم|بيان مرتقب بعودة حمدوك رئيساً لحكومة السودان..دولة عربية تكشف مفاعلها النووي بطاقة 5 ميجاوات..مستشار الأمن القومي الإسرائيلي في البحرين

العدل ليس شرطا والاولى تدخل جهنم.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

منهج الرياضيات.. وزير التعليم يوجه رسالة لمعلمي وأهالي تلاميذ رابعة ابتدائي

بعد تزايد الأمطار.. رد حاسم من الجيزة حول تعطيل الدراسة غدا الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

بكل رشاقة.. شاهد هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

فيديو

العدل ليس شرطا والاولى تدخل جهنم.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ