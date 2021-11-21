الصحف الإماراتية: دبي تطلق مبادرة لمستقبل غرف التجارة العالمية..والإمارات تفوز باستضافة "آيكوم 2025" .. الإخوان ينهبون خزينة تونس وحل البرلمان بات حتمياً

تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث ألقت الضوء على فوز الإمارات باستضافة المؤتمر الـ27 للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» 2025.

محمد بن راشد: إنجاز يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة

وحسب "البيان"، فازت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة وتنظيم المؤتمر السابع والعشرين للمجلس الدولي للمتاحف «آيكوم» للعام 2025 في دبي، في إنجاز عالمي جديد يُضاف إلى سجل الإنجازات الإماراتية بما يعزز مكانتها العربية والإقليمية الرائدة كعاصمة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات. وجاءت نتيجة التصويت لصالح ملف الإمارات، متفوقاً على ملفي السويد وروسيا، لتصبح دبي أول مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحظى بشرف تنظيم هذا المؤتمر الدولي المرموق منذ تأسيس «آيكوم» في عام 1946.

وغرد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على حسابه الرسمي على «تويتر» بالقول: «فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم 2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة. متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم».

دبي تطلق مبادرة نوعية لمستقبل غرف التجارة العالمية

وحسب "البيان"، أكد حمد مبارك بوعميم، مدير عام «غرفة دبي»، رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، أن المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية، الذي تستضيفه دبي من 23 حتى 25 نوفمبر الجاري، سيكون تاريخياً من حيث النتائج والمبادرات التي سيتم إطلاقها، كاشفاً أن «غرفة دبي»، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة، ستكشف عن مبادرة نوعية استثنائية جديدة ستغير مفهوم عمل غرف التجارة، وتضع أساسيات لغرفة التجارة المبتكرة الجاهزة لتحديات المستقبل، عبر إيجاد حلول للتحديات المتنوعة التي تواجه مجتمع غرف التجارة في ظل المتغيرات الجوهرية في بيئة الأعمال.

وقال بوعميم في حوار خاص مع «البيان» إن دبي ستكون وجهة ممثلي أكثر من 1000 مشارك يمثلون غرف التجارة من أكثر من 100 دولة لحضور الحدث، منوهاً بأن «الغرفة» أكملت استعداداتها وخططها لتنظيم نسخة ناجحة، تطمح أن يمتد تأثيرها على مجتمع غرف التجارة العالمية ومستقبله لأكثر من 20 عاماً على الأقل.

تجارة الإمارات ترتفع 26.5% خلال 9 أشهر إلى 1.287 تريليون درهم

وحسب "الإمارات اليوم"، كشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن قيمة تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بلغت 1.287 تريليون درهم، مسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 26.5% عن الفترة نفسها من عام 2020، التي بلغت فيه 1.017 تريليون درهم، في دلالة على تعافي تجارة الإمارات من آثار جائحة فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى طبيعتها.

وأوضح المركز، في تقرير أصدره حول تجارة الإمارات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أن قيمة الصادرات الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت بنسبة 34.5% مسجلة 248 مليار درهم، مقابل 184.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

بدورها، سجلت قيمة تجارة إعادة التصدير ارتفاعاً نسبته 24%، بعد أن بلغت 324.7 مليار درهم، مقابل 261.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

كما حققت قيمة الواردات الخارجية غير النفطية ارتفاعاً بنسبة 25.1%، بعد أن بلغت 714.3 مليار درهم مقابل 571.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2020.

عائشة معمر القذافي عن شقيقها: انتخبوه رئيساً لينتشل ليبيا من الوحل

وحسب "الإمارات اليوم"، أصدرت عائشة ابنة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بيانا السبت، دعمت فيه ترشح أخيها سيف الإسلام معمر القذافي لرئاسة ليبيا.

وجاء في نص البيان: "إلى أبناء وطني الغالي، إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال، إلى من أوصى بكن والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن وماجداته فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجدداً".

وأضاف البيان: "‏لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأن لا ثابت فيها إلا الوطن"

وتابع البيان: "يا أحرار ليبيا وشرفاءها: ‏لقد دقت ساعة الحقيقة، صرخة ظهر بها عليكم أخوكم وأخي الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي.. سيف الإسلام الذي عرفتموه حق المعرفة في الرخاء والشدة.. في العسرة واليسر.. سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف، فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده.. وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا، ولكنها كانت ولازالت وستبقى خياره الوحيد".

وواصل بيان عائشة: "أبناء شعبنا العظيم: تساموا على جراحكم، فجرح ليبيا الغائر الذي لم يندمل قد أوجع الجميع ولم يستثن أحدا".

واختتمت ابنة معمر القذافي في البيان:"إنني وقد دقت ساعة الحقيقة أخاطب شرفاء الوطن في عدم التقاعس في التوجه لمراكز الاقتراع.. فأصواتكم وسيلتكم الوحيدة لخلاص ليبيا اليوم وغدا.. فصوتك إذا لم تستخدمه لصالحك يستخدمه غيرك ضدك".

ويعول سيف الإسلام، الذي قدم أوراق ترشحه يوم الأحد الماضي، على مشاركة واسعة في الانتخابات، للمنافسة على منصب الرئاسة، والذي تبدو فرص صعوده لهذا الكرسي مقبولة، حيث تصدر اسمه بعض استطلاعات رأي أجرتها بعض المواقع الإلكترونية المحلية، في ظل غياب مؤسسات مختصة في سبر الآراء داخل البلاد.

«وباء غير المطعمين» يفاقم استشراء «كورونا» في أوروبا

وحسب "الخليج"، شددت معظم الدول الأوروبية، أمس السبت، على ضرورة الالتزام بتلقي التطعيمات المضادة لفيروس «كورونا» لكسر الموجة الرابعة للوباء التي تجتاح القارة حالياً، وسط انتقادات للرافضين لتلقي جرعات التطعيم الذين ينتشر الوباء بينهم بشراسة، في وقت أعلنت فيه روسيا عزمها إنتاج أكثر من ملياري جرعة لقاح العام المقبل.

ويشعر عدد من قادة أوروبا بالإحباط بسبب عودة التفشي بمستويات قياسية، لكنهم يعتبرون أن اللقاحات هي طريقهم المباشر للخروج من الوباء. وتعاني كل من ألمانيا وإيرلندا وبريطانيا والنمسا والبرتغال، موجة طويلة وعنيدة من الإصابات.

وقال أستاذ علم المناعة والمدير المشارك لمعهد العدوى في إمبريال كوليدج في لندن، تشارلز بانغام لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: «إن اللقاحات لا تزال توفر حماية جيدة للغاية في مكافحة الأعراض الشديدة لمرض كوفيد والتقليل من نسب الوفيات بشكل جيد جداً».

وتابع: «ولكننا نعلم أن سلالة دلتا، الأكثر انتشاراً وعدوى، قد أسهمت في ارتفاع أعداد الإصابات، إضافة إلى حدوث تغييرات في سلوك الأفراد المجتمع، أدى إلى حدوث نوع من التراخي بتطبيق الإجراءات الصارمة الأخرى للحد من انتشار الجائحة».

حزب تونسي يتهم «الإخوان» بنهب خزينة الدولة ويدعو لحل البرلمان

وحسب "الخليج"، طالب الحزب الدستوري الحر في تونس بالإسراع في تحديد موعد الانتخابات المبكرة ووضع خارطة طريق سياسية واضحة، متهماً جماعة «الإخوان» بنهب خزينة الدولة، فيما قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إحالة 20 من كبار القيادات الأمنية المحسوبين على حركة «النهضة» الإخوانية، على التقاعد الوجوبي في حين تمكنت وحدات مكافحة الإرهاب من ضبط خليّة إرهابيّة تتكوّن من 20 تكفيرياً في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد.



نفذ أنصار الدستوري الحر، أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بساحة القصبة طالبت من خلالها رئيسة الحزب عبير موسي بتوضيح الرؤية السياسية. كما ندد الحزب بالتضييق على أنشطته السياسية وتحركاته في الشارع.



وقالت موسي إن تنظيم الإخوان نهب خزينة البلاد، مشيرة إلى أنهم «يريدون سيادة الفوضى في البلاد».

وذكرت أن «الساحة السياسية تحولت إلى جحيم خلال العقد الماضي»، مشددة على أنه «يجب البدء في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية».

من جهة أخرى، قرر وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إحالة 20 من كبار القيادات الأمنية للوزارة، على التقاعد الوجوبي.

وضمت القائمة زهير الصديق مدير عام الأمن الوطني، وفتحي البلدي المتهم بالانتماء إلى الجهاز السري للنهضة، وعبد الكريم العبيدي المسؤول عن الأمن الموازي لحركة النهضة، بمطار تونس قرطاج، ولزهر لونقو مدير عام المصالح المختصة، المخابرات الداخلية، في حكومة هشام المشيشي، حليف حركة النهضة السابق، الذي أقاله الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليو الماضي.