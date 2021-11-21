سحب ورياح وبرد.. استمرار رفع درجة الطوارئ بمطروح لإزالة آثار مياه الأمطار

تسود محافظة مطروح حالة من الطقس السيىء من انخفاض درجة الحرارة مع استمرار تكاثر السحب والرياح المتوسطة على معظم مدن المحافظة.

واستمر لليوم الثانى توقف حركة الصيد بالبحر المتوسط لارتفاع حركة الأمواج بالبحر حرصا على سلامة الصيادين .

وتقوم مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بجهود كبيرة لرفع تجمعات الأمطار من الشوارع حيث استمرت الجهود حتى الصباح فى إزالة تجمعات مياه خاصة من الطرق الدولية والشوارع الرئيسية لتيسير حركة المواطنين.

وأكد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم الدفع بعدد ٤٥ سيارة ومعده لشفط المياه المتراكمة في شوارع مدن المحافظة بالإضافة إلى تشكيل فرق الأزمات والطوارئ بإجمالي عدد ١٨٠ فرد من موظفي الشركة وعمال الشبكات لمتابعة ورفع مياه الأمطار.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح أن فرق العمل والمعدات تعمل منذ مساء أول امس بدون توقف وذلك نظرا لاستمرار سقوط الامطار الغزيرة بدون توقف علي كل من مدينة مطروح ومدينة العلمين ومدينة الحمام ومدينة سيدي عبد الرحمن ومدينة الضبعة مما يضطرهم الى تكرار عمليات شفط المياه اكثر من مرة من نفس المناطق وذلك حرصا من الشركة على عدم تعطيل حركة سير السيارات واعادة سير الطرق تم رفع كميات مياه الامطار المتجمعة وكذلك للتأكد من سلامة حركة المواطنين في الشوارع بأمان.



واشاد رئيس شركة مياه الشرب بمطروح بمجهودات الجنود المجهولة من أبناء الشركة والذين يستمرون في العمل لساعات وساعات رغم سوء الاحوال الجوية وتعرضهم لمخاطر الطقس وذلك في سبيل تقديم خدمة مميزة الى المواطنين.



وأشار أنه تم الدفع بعدد من سيارات الشفط الى منطقة مقابر مطروح "المغاربة" وذلك لتفادى حدوث تراكمات لمياه الامطار بها وخطر تعرض المقابر للانجراف.



وتهيب شركة مياه الشركة والصرف الصحي بجميع المواطنين بتقديم الدعم من خلال الابلاغ عن اية مناطق او شوارع تتراكم بها مياه الامطار بالاتصال على الخط الساخن 125 او التواصل مع مسئولي الطوارئ بالشركة حتى يتم تداركها سريعا.