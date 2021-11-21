حملتها المسئولية.. هذا ما قالته إيران لألمانيا بعد الهجوم على قنصليتها في هامبورج

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم على القنصلية العامة لبلاده في هامبورج ، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

ودعا المتحدث، ألمانيا إلى التصرف بمسؤولية لضمان أمن المباني الدبلوماسية الإيرانية.



وفي بيان رسمي، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، بالهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية العامة في هامبورج.

وحث الحكومة الألمانية على الوفاء بالتزامها باتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في ألمانيا بما يتماشى مع اتفاقية فيينا.

وقال المتحدث أيضا إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات فعالة ومستدامة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية ، وفتح تحقيق في تفاصيل الحادث ، ومعاقبة مرتكبي الهجوم ، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.

أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة وينترهود عن بعض الأضرار التي لحقت بالمبنى ، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية ، رأى سائق سيارة مارة دخانًا يتصاعد من مدخل القنصلية الإيرانية، وكذلك رجلين كانا يتحركان بسرعة بعيدًا عن المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية ، أن الحريق نجم عن زجاجة حارقة أطلقها مهاجم أو مهاجمون.