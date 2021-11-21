عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حملتها المسئولية.. هذا ما قالته إيران لألمانيا بعد الهجوم على قنصليتها في هامبورج

هجوم على القنصلية
هجوم على القنصلية الإيرانية في هامبورج

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بالهجوم على القنصلية العامة لبلاده في هامبورج ، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية.

ودعا المتحدث، ألمانيا إلى التصرف بمسؤولية لضمان أمن المباني الدبلوماسية الإيرانية.


وفي بيان رسمي، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زاده ، بالهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية العامة في هامبورج.

وحث الحكومة الألمانية على الوفاء بالتزامها باتخاذ إجراءات جادة ومسؤولة لتوفير الأمن للبعثات الدبلوماسية الإيرانية في ألمانيا بما يتماشى مع اتفاقية فيينا.

وقال المتحدث أيضا إنه من المتوقع أن تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات فعالة ومستدامة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال العدوانية ، وفتح تحقيق في تفاصيل الحادث ، ومعاقبة مرتكبي الهجوم ، حسبما أفادت وزارة الخارجية الإيرانية.

أسفر الهجوم الذي وقع في منطقة وينترهود عن بعض الأضرار التي لحقت بالمبنى ، لكن لم يتم الإبلاغ عن إصابة أحد.

وبحسب صحيفة بيلد الألمانية ، رأى سائق سيارة مارة دخانًا يتصاعد من مدخل القنصلية الإيرانية، وكذلك رجلين كانا يتحركان بسرعة بعيدًا عن المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية ، أن الحريق نجم عن زجاجة حارقة أطلقها مهاجم أو مهاجمون.

 

وزارة الخارجية الايرانية القنصلية هامبورج المانيا مسؤولية أمن المباني الدبلوماسية الإيرانية الخارجية الإيرانية الحكومة الألمانية الأمن الأعمال العدوانية

موضوعات متعلقة

بعد اجتماع بايدن- شي..محلل سياسي: الولايات المتحدة والصين لا تزالان تواجهان اختلافات "شديدة الحدة"

الجرعة الأخيرة .. أمريكا في طريقها لأخذ التطعيم للمرة الثالثة

«سي إن إن»: البيت الأبيض لا يزال حائرًا حول قضية الأولمبياد

هربًا من موجة رابعة كاسحة لـ كورونا.. عمليات إغلاق مشددة وعقوبات رادعة في النمسا

هل تدعم فرنسا ترشح نجل القذافي لانتخابات رئاسة ليبيا؟

بشرى للفقراء.. دواء جديد لـ كورونا عن طريق الفم في الصيدليات

أمريكا والناتو يهاجمان موسكو بسبب أوكرانيا.. الكرملين: لا نريد إشعال حرب مدمرة

طعنة في ظهر آبي أحمد..قوات تيجراي تهزم الجيش الإثيوبي في إقليم شيوا

ترشيحاتنا

سيراميكا كليوباترا يواجه فاركو لتأكيد انطلاقته الممتازة في الدوري

الرى: تركيب 5 مواقع جديدة لرصد هطول الأمطار بالوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر

البنك المركزي:814.9 مليار جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي

سحب ورياح وبرد.. استمرار رفع درجة الطوارئ بمطروح لإزالة آثار مياه الأمطار

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

إطلالة فاخرة .. دونج فينج الصينية تغيير مفهوم "الفان" .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم.. استمرار الأمطار الغزيرة على 15 منطقة بالجمهورية

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ؟ .. وعودة الدراسة بهذه المحافظات

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

سقوط أمطار شديدة على القاهرة والجيزة ..متى تنتهي موجة الطقس السيئ؟

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

السجن المشدد وغرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عقوبة تزوير بطاقة مسن

ثورة النساء على زواج بيج رامي الثاني .. وخبراء نفس يحللون الموقف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. معجب يصب الأموال بالجردل فوق رأس مغنية شعبية.. لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل تصليح

مشروع قانون لمعاقبة الكلاب بعد هجوم مروع على طفلة أثناء عودتها من المدرسة|شاهد

أثناء تصليحها.. شاهد لحظة انفجار بطارية موبايل في وجه عامل|فيديو

بكل رشاقة.. هروب فيل من فوق سياج حديدي بعد تسلقه بغرابة|فيديو

فيديو

العدل ليس شرطا.. رأي مبروك عطية في تعدد الزوجات

باهظة الثمن.. عائلة سعودية تُكرم عمر كمال وتهديه سيارة فارهة

قالت مين ده وقاعد هنا ليه.. حفيد كمال الشناوي يهاجم زوجة هاني شاكر

هغير فكرة الجواز| رجل يتزوج من 9 نساء في يوم واحد.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ