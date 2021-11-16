طعنة في ظهر آبي أحمد..قوات تيجراي تهزم الجيش الإثيوبي في إقليم شيوا

أعلنت قوات جبهة تيجراي التي تقود تحالفًا من القوات المعارضة ضد قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نصرًا جديدً على القوات الحكومية، وفق ما ذكرت شبكة ياهو نيوز.

وقالت القوات المعارضة المقاتلة لقوات أحمد، إنها استطاعت السيطرة على مناطق في إقليم شيوا المتاخم للعاصمة الإثيوبية، وهو ما يعني إن القوات المعارضة للتيجراي صارت أقرب إلى الإطاحة بآبي أحمد.

ولقي ما يقرب من 200 طفل حتفهم بسبب الجوع في المستشفيات في جميع أنحاء منطقة تيجراي الإثيوبية مع تفاقم سوء التغذية بعد عام واحد من اندلاع صراع وحشي بدأه آبي.

وتقدم البيانات التي تم جمعها من 14 مستشفى نظرة نادرة على حجم المعاناة في تيجراي ، التي تكافح مع تعتيم الاتصالات وما تصفه الأمم المتحدة بأنه حظر فعلي للمساعدات، مما يعني أن معظم الإمدادات الطبية الأساسية لم تعد متوفرة.

وقال الدكتور هاجوس جوديفاي ، رئيس مكتب الصحة في حكومة تيجراي ، إن الخسائر شاملة ، بالنظر إلى أن معظم المرافق الصحية لا تعمل وأن العاملين الصحيين في تيجراي لم يتمكنوا من الوصول إلا إلى ما يقرب من نصف مناطق المنطقة.

وتحدث هاجوس عن التدهور، في استطلاع بالشراكة مع جامعة ميكيلي في عاصمة تيجراي ، في مقابلة مع وكالة فرانس برس هذا الأسبوع.

وقال هاجوس: "سجلنا أكثر من 186 حالة وفاة" في إشارة إلى الوفيات الناجمة عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال دون سن الخامسة.

وذكر هاجوس إن 29 % من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفاعا من تسعة بالمئة قبل الحرب، مضيفا إنه بالنسبة لسوء التغذية الحاد الشديد فإن الرقم هو 7.1 بالمئة ارتفاعا من 1.3 بالمئة قبل الحرب.

وأرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات إلى تيجراي في نوفمبر الماضي للإطاحة بالحزب الحاكم في المنطقة ، جبهة تحرير تيجراي الشعبية ، وهي خطوة قال إنها جاءت ردا على هجمات الجبهة على معسكرات الجيش.

وعد الحائز على جائزة نوبل للسلام لعام 2019 بانتصار سريع ، لكن بحلول أواخر يونيو استعادت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي السيطرة على معظم المنطقة بما في ذلك ميكيلي وتقدمت جنوبًا منذ ذلك الحين.

ووثقت وكالة فرانس برس سابقا وفيات متفرقة بسبب الجوع في أجزاء متعددة من تيجراي ، واصفة كيف تغذي الأمهات أطفالهن بأوراق الشجر في محاولة يائسة لإبقائهم على قيد الحياة.

قالت الولايات المتحدة إن الوصول إلى الإمدادات والخدمات الأساسية "ممنوع من قبل الحكومة الإثيوبية" بينما نددت بـ "الحصار".